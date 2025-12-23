DOLAR
11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

Adalet Bakanlığı'nın 11. Yargı Paketi taslağında genel af yok; bilişim ve dolandırıcılık, sanal bahis, düğünlerde havaya ateş ve trafikte tehlike oluşturan eylemlere ceza artışı öngörülüyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 19:15
11. Yargı Paketi: Genel Af Bekleyenlere Yargıdan Net Mesaj

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde hız kazanan yeni yargı paketi çalışmaları, mahkumlar ve yakınlarının bekleyişine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 11. Yargı Paketi taslağına ilişkin teknik detaylar şekilleniyor; ancak Ankara'dan gelen açıklamalar genel af beklentisini boşa çıkarıyor.

Af Çıkacak mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Adli Yıl Açılış Resepsiyonu'nda yaptığı açıklamada kamuoyunun beklentisini net biçimde yanıtladı: "Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışma söz konusu değil". Bakanlığın hedefi, infaz sisteminde dengeyi sağlamak ve toplumsal huzuru bozan eylemlere karşı caydırıcılığı artırmak olarak açıklanıyor.

11. Yargı Paketinden Kimler Yararlanacak, Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

Adalet Bakanlığı tarafından milletvekillerine sunulan teknik taslakta, özellikle toplum huzurunu doğrudan etkileyen suç tipleri ön plana çıktı. Taslakta öne çıkan başlıklar şunlar:

Bilişim ve Dolandırıcılık Suçları: İnternet ve telefon yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık, sanal bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik cezaların ağırlaştırılması planlanıyor.

Düğün ve Kutlamalarda Silah Kullanımı: Halk arasında "maganda kurşunu" olarak bilinen, düğün, nişan veya asker uğurlamalarında havaya ateş açma eylemleri, herhangi bir yaralanma veya ölüm olmasa bile müstakil suç sayılarak hapis cezası ile cezalandırılacak.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atan Eylemler: Trafikte makas atma, yol kesme, drift atma gibi davranışlara karşı caydırıcı yaptırımların artırılması hedefleniyor.

İnfaz Düzenlemesinde Son Durum

Geçmişteki yargı paketleri kapsamında yapılan Denetimli Serbestlik uygulamalarının genişletilmesiyle çok sayıda hükümlünün tahliyesi, kamuoyunda "örtülü af" tartışmalarına yol açmıştı. 11. Yargı Paketi tartışmaları, 7. ve 8. Yargı Paketleri ile 2020 infaz düzenlemesini hatırlatıyor; ancak yetkililer uygulamanın farklı olacağını ve kapsamın suç tipleri ile infaz oranları çerçevesinde teknik düzenlemelerle belirleneceğini vurguluyor.

Ne Zaman Meclis'e Sunulacak?

Taslak çalışmalarının son aşamada olduğu bildiriliyor. Yetkililer, çalışmanın tamamlanmasının ardından teklifin Meclis'in yasama takvimi dahilinde Genel Kurul'a sunulacağını kaydediyor. İlgili düzenlemenin yürürlüğe girmesi ve kimlerin kapsam içine alınacağı ise taslağın nihai haline göre netleşecek.

Özetle: 11. Yargı Paketi taslağı kapsamındaki düzenlemeler genel afı içermiyor; bilişim dolandırıcılığı, sanal bahis, düğünlerde havaya ateş açma ve trafikte tehlike oluşturan eylemlere yönelik cezai yaptırımların ağırlaştırılması hedefleniyor.

