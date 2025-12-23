DOLAR
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi YÖK 2025 Raporunda İlk 20’ye Girdi

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, YÖK'ün 2025 raporunda ilk 20'ye girdi; öğrenci sayısını %21 artırdı, erişilebilirlik ve öğretim üyesi memnuniyetinde öne çıktı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 12:10
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025" kapsamında Türkiye’nin ilk 20 üniversitesi arasına girdi.

Raporun Kapsamı ve Değerlendirme Kriterleri

Raporda üniversiteler 67 farklı gösterge üzerinden değerlendirildi. Değerlendirme, "eğitim ve öğretim", "araştırma-geliştirme", "proje ve yayın", "uluslararasılaşma" ve "sürdürülebilirlik ile topluma hizmet ve sosyal sorumluluk" olmak üzere beş ana kategori altında toplandı.

Öne Çıkan Performans Göstergeleri

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre toplam öğrenci sayısı 3 bin 927’den 4 bin 756’ya yükselerek bir yılda yaklaşık %21 büyüme kaydedildi. Ayrıca akademik ve idari personelde yaşanan artışın, kurumun eğitim kapasitesini ve operasyonel gücünü genişlettiği ifade edildi.

TÜDA (Türkiye Üniversite Deneyim Araştırması) sonuçlarına göre üniversite; öğretim üyesi memnuniyeti, erişilebilirlik ve uluslararasılaşma alanlarında Türkiye’nin ilk 20 üniversitesi arasında yer aldı.

Araştırma bulgularında üniversitenin erişilebilirlik oranı %79,57 ile 9’uncu, öğretim üyesi memnuniyeti oranı %79,41 ile 18’inci sırada yer aldı. Ayrıca üniversite, %16,41 oranındaki yabancı uyruklu öğrenci payıyla uluslararasılaşma alanında ilk 20’ye girdi.

Bilimsel görünürlüğe yönelik verilerde ise Web of Science veri tabanındaki yayınların %73,17’sinin açık erişimli olması, kurumun bu kategoride Türkiye 18’incisi konumuna gelmesini sağladı.

Kurumsal Değerlendirme ve Teşekkür

Üniversite açıklamasında, elde edilen başarıda Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu ve Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile akademik ve idari kadronun katkılarına vurgu yapıldı. Kurumun öğrenci deneyimi ve bilimsel görünürlükte çıtayı yükselttiği kaydedildi.

