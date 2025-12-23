Kütahya'da 6. Eğitim Zirvesi: Murat Ülkü ve Yakup Akkaya Sunumları

Kütahya'da 6. Eğitim Zirvesi düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen 6. Eğitim Zirvesi, konuşmacılar Murat Ülkü ve Yakup Akkaya eşliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik, akademi ve gençliği bir araya getirerek eğitimsel yaklaşımları ele aldı.

Organizasyon ve katılımcılar

Program, Kütahya Gençlik Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Proje Eğitim ve Kültür Topluluğu tarafından, Matematik, Bilim ve Eğitim Topluluğu paydaşlığında organize edildi. Programa protokol üyeleri, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmaları

Etkinlik, Proje Eğitim ve Kültür Topluluğu Başkanı İsmail Efe Yorulmaz'ın açılış konuşmasıyla başladı. Topluluk Danışmanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal da selamlama konuşması yaparak zirvenin amaç ve beklentilerine değindi.

Oturumlar ve sunumlar

İlk oturumda konuşmacı olarak yer alan Murat Ülkü, "Performans Sanatçısı Olarak Öğretmenlik" başlıklı sunumunda öğretmenliğin sahne, etkileşim ve performans boyutlarını ele aldı.

İkinci oturumda söz alan Yakup Akkaya ise "Eğitimde Oyun" başlıklı sunumunda, öğretmen adaylarının sınıf içi ve sınıf dışı ortamlarda uygulayabilecekleri eğitsel oyunları tanıttı ve uygulamalı örnekler sundu.

Kapanış

Program, konuşmacılara teşekkür belgeleri ve hediyelerin takdim edilmesiyle tamamlandı. Etkinlik sonunda katılımcılara ikram sunuldu ve zirve başarılı bir şekilde sonlandırıldı.

