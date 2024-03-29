LGS başvurularında son gün bugün! Peki sınav tarihi değişecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), daha önce Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için başvuru sürelerini uzatmıştı. Başvuru yapamayan öğrenciler için ek süre verilmişti. MEB tarafından tanınan ek süre, bugün sona eriyor. LGS sınavı ile fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liseleri gibi okullara girmek isteyen adayların, süre dolmadan başvurularını yapması bekleniyor.

LGS başvuruları nasıl yapılıyor?

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda otomatik olarak yapılmakta olan bu başvurular, bu yıl isteğe bağlı bir şekilde gerçekleştirilecek. MEB tarafından 2 Haziran 2024 tarihinde yapılacak olan LGS sınavına başvurular, “e-Okul” üzerinden ücretsiz bir şekilde yapılabiliyor.

Başvuru işlemleri için öğrenciler, okul müdürlüklerinden rehberlik alabiliyor. Diğer yandan başvuruların 1 Nisan 2024 tarihine kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanması isteniyor.

Sınav tarihi değişebilir mi?

31 Mart Yerel Seçimlerinin herhangi bir durumdan dolayı bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda YSK, seçimlerin 2 Haziran Pazar günü tekrarlanması için karar almıştı. Ancak bu tarih LGS sınavı ile çakışıyor. Bu nedenle pek çok kişi, sınav tarihinin değişip değişmeyeceğini merak ediyor.

Konu ile ilgili resmi makamlardan ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.