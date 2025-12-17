Bursa'da Balkan Göçü Geleceğe Taşınıyor: 'Göçmen Torunların Gözünden' Projesi

Balkanlar’dan Anadolu’ya uzanan göçün bıraktığı kültürel miras ve yaşam izlerini geleceğe aktarma amacı taşıyan "Göçmen Torunların Gözünden: Balkanların İzi" projesi, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesinde kamuoyuna tanıtıldı. Proje, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve DARD iş birliğiyle hayata geçirildi ve saha deneyimi kazanacak 10 üniversite öğrencisini kapsıyor.

Projenin Amaçları ve Tanıtımı

Etkinlikte Balkan müzikleri eşliğinde Rumeli yemekleri sunuldu. Projenin hedefi, Balkan ve Rumeli göçmeni ailelerin yeni nesil üyeleri aracılığıyla kültürel diyalogu güçlendirmek ve göç hikâyelerinin izlerini günümüze taşımak olarak açıklandı. Konuşmaların ardından projenin kapsamı ve hedefleri katılımcılarla paylaşıldı.

Mustafa Bozbey: Kişisel Bağ ve Vurgular

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, etkinlikte projenin önemine dikkati çekti ve yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. Kendisinin de bir göçmen torunu olduğunu hatırlatan Bozbey, babasının babasının 17 yaşında, annesinin babasının ise 28 yaşında mübadele zamanında Bursa’ya geldiğini belirtti. Bozbey, büyüklerinin göç yolculuğunu ve Bursa’daki ilk yıllarını paylaşarak, dedelerinin bir süre memlekete dönme umudu taşıdıklarını, umutlar tükendiğinde ise tamamen yerleşik düzene geçtiklerini aktardı. Ayrıca dedesinin köyünü bulmaya yönelik çalışmaları da paylaştı.

Bozbey konuşmasında şunları söyledi: "Balkan göçmenleri olmasa böylesine gelişmiş bir şehir bulamazdık. Bursa nüfusunun yaklaşık yüzde 90’ı göçmen kökenlidir. Bu şehir, Balkanlardan ve Rumeli’den gelen hemşehrilerimizin emeğiyle, alın teriyle ve kültürüyle büyümüştür. Bursa’nın 17,5 milyar dolar ihracatı var. Bunun 12 milyar doları Balkanlardan gelenlerin katkısıyla oldu. Bu gerçeği göz ardı edemeyiz. Ben bir mübadil torunu olarak projeden büyük mutluluk duydum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Balkanlarda yapacak çok işimiz var. Orada birçok eserimiz var. O eserlere sahip çıkmamız lazım. Bursa da bir göçmen şehridir. Bu göçmen şehrinde barışı, her rengi bir araya getirerek sağlamak zorundayız. Bu barış, Bursa’nın gelecekte çok güçlü yönlerinden birisi olacaktır"

Hasan Öztürk'ün Değerlendirmesi

CHP Bursa Milletvekili ve Balkan ve Rumeli Komisyon Başkanı Hasan Öztürk, göçmenlerin geride bıraktıkları topraklara ve ailelere karşı önemli bir sorumluluk bulunduğunu vurguladı. Öztürk, Balkan ve Rumeli insanının büyük mücadeleler verdiğini ve ağır bedeller ödediğini belirtti. Öztürk konuşmasında şöyle dedi: "Bursa Balkanların başkentidir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de bu doğrultuda önemli rol ve sorumluluk üstlendi. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın Bursa’da olması gerektiğini düşünüyorum. Bursa’da bir taraftan acıları ve sürgünleri konuşurken, diğer taraftan ortak geçmişle ortak geleceği inşa edebiliriz. Ortak geçmişe ve kültüre sahip olduğumuz Balkan ülkeleriyle birlikte birbirimize saygı duyarak geleceği inşa edebiliriz. Bu kısa soluklu bir çalışma değildir; bir başlangıçtır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

Akademik Katkı ve Sonrası

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Barış Özdal proje hakkında detaylı bilgi verdi. Konuşmaların ardından projenin saha uygulama planı, hedef kitlesi ve beklenen çıktıları katılımcılarla paylaşıldı.

Göçün hafızasını koruma ve aktarma hedefiyle başlatılan proje, Bursa’nın kültürel dokusuna ilişkin bilginin yeni kuşaklara aktarılmasında önemli bir adım olarak değerlendirildi.

BALKANLAR’DAN ANADOLU’YA UZANAN GÖÇÜN TAŞIDIĞI HAFIZA, KÜLTÜR VE YAŞAMIN BURSA’NIN TOPLUMSAL DOKUSUNA BIRAKTIĞI DERİN İZLER, GENÇ KUŞAKLARIN GÖZÜNDEN GELECEĞE TAŞINIYOR.