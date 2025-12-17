Mehmet Hilmi Eren'den Edirne'de 3 Yaş Altı Ekran Uyarısı

Seminer: "2025 Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında bilgilendirme

Edirne'de "2025 Aile Yılı" etkinlikleri çerçevesinde, Edirne Valiliği himayelerinde düzenlenen seminerde ebeveynlere ekran kullanımına karşı uyarılar yapıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SODAM) tarafından organize edilen "Eğitimin ABÇ'si: Anne, Baba, Çocuk" başlıklı etkinlik Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Seminer saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sunumunu yapan Psikolojik Danışman ve Eğitmen Mehmet Hilmi Eren, aile ile çocuk arasında sağlıklı iletişim kurma yolları, sosyal medyanın etkin kullanımı, çocukların zeka gelişimi ve çevresel faktörler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Eren, her çocuğun içinde bir yetenek ve cevher olduğunu, bu kapasitenin ev ortamında artırılabileceğini ve ebeveynlerin sosyal, duygusal ve zihinsel gelişime katkı sunabileceğini belirtti. Ayrıca çocuklarda ekran bağımlılığına dikkat çekti ve "3 yaşından önce telefon, tablet ve televizyon kullanımının çocuk gelişimine ciddi zarar verdiğini" vurguladı.

Eren, erken yaşta ekrana maruz kalan çocuklarda dil gelişimi, dikkat süresi ve sosyal becerilerin olumsuz etkilendiğine dikkat çekerek aileleri bu konuda duyarlı olmaya çağırdı. Konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Sıfır atık projesi çok gündemde ya, sıfır atık diyoruz. Ama zihinlerdeki sıfır atık da çok önemli. Hep heba edilen peynirlerden, çöpe giden ekmeklerden bahsediyoruz; bu güzel. Ama bir de heba edilen yetenekler ve kapasiteler var. Bugün bu salondaki aileler buradan ayrıldıktan sonra ’Aslında ben çocuğum için şunları yapabilirim ve onun kapasitesini de geliştirebilirim’ duygusunu yaşarsa, ben bahtiyar olacağım"

Dil gelişimi ile zekânın paralel olduğunu vurgulayan Eren, ailelere bebeklikten itibaren çocuklarla bol diyalog kurulması gerektiğini söyledi ve şunları ekledi:

"Çocukların kelime dağarcığında ne kadar çok kelime haznesi varsa, zeka gelişimi de o kadar iyidir. Bu yüzden daha okul öncesi dönemde, bebeklikten itibaren çocuklarımızla iletişim kurarken bolca diyalog kurmak, konuşmak gerekir"

Eren, son yıllarda bebek arabalarında, restoranlarda ve kafelerde telefon tutacaklarının yaygınlaştığına işaret ederek ebeveynleri uyarmaya devam etti ve özellikle şu noktayı altını çizerek dile getirdi:

"Annesiyle sokağa çıkan bebek, bebek arabasında ağaca, çiçeğe, böceğe bakacağına telefondan çizgi film izliyor. Yapmayın, yaptırmayın. Etrafınızdakileri de kibarca, nazikçe uyarın. Özellikle altını çizerek söylüyorum; 3 yaşından önce çocuğa telefon, tablet ve televizyondan bir şeyler izletmek İngilizceye bebeklikten itibaren alışsın, kulak dolgunluğu olsun gibi yalan yanlış düşüncelerle ekrana maruz bırakmak, çocuğa yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir"

Seminerde ailelere, çocukların zihinsel ve dil gelişimini destekleyecek ev içi uygulamalar ve iletişim yöntemleri hakkında öneriler verildi. Katılımcılar, Eren'in vurguladığı erken dönem ekran kısıtlamasının önemine dikkat çekerek sorular yöneltti.

EDİRNE'DE AİLE YILI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE EBEVEYNLERE YÖNELİK DÜZENLENEN SEMİNERDE KONUŞAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE EĞİTİMCİ MEHMET HİLMİ EREN, 3 YAŞINDAN ÖNCE TELEFON VE TABLET KULLANIMININ ÇOCUK GELİŞİMİNE CİDDİ ZARAR VERDİĞİNİ SÖYLEDİ.