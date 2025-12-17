DOLAR
MSKÜ'de Turizm Semineri: Özlem Kanbak'tan Stratejik Yönetim Dersleri

MSKÜ Turizm Fakültesi'nde Özlem Kanbak, 'Turizm ve Otel İşletmeciliğinde Stratejik Yönetim: Bütçe ve Kararlar' etkinliğinde tecrübelerini ve strateji yaklaşımlarını paylaştı.

MSKÜ'de Turizm Sektör Deneyimi Akademiyle Buluştu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Turizm Fakültesi'nde düzenlenen etkinlikte Otel Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Özlem Kanbak öğrencilerle buluştu. Program, sektörel deneyim ile akademik perspektifi bir araya getirerek katılımcılara zengin bir bilgi aktarımı sundu.

Etkinlik: "Turizm ve Otel İşletmeciliğinde Stratejik Yönetim: Bütçe ve Kararlar"

‘‘Turizm ve Otel İşletmeciliğinde Stratejik Yönetim: Bütçe ve Kararlar’’ başlıklı oturumda Kanbak, 1998 yılından bu yana edindiği tecrübeleri ve uluslararası otel işletmelerinde yürüttüğü yöneticilik rollerini paylaştı. 2021 yılından itibaren Bodrum'da sürdüğü çalışmalarına ilişkin kariyer kesitleri de katılımcıların ilgisini çekti.

Sunumda; stratejik yönetim anlayışı, bütçe planlama süreçleri, rekabet ortamında karar alma mekanizmaları, finansal hedeflerin belirlenmesi, misafir memnuniyeti odaklı yönetim ve otel içi operasyonların etkin yönetimi gibi başlıklar ayrıntılı biçimde ele alındı. Ayrıca sektörün güncel durumu ve geleceğe yönelik beklentiler üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Program, öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi ve interaktif bir soru-cevap bölümüyle devam etti. Öğrenciler, sektöre ilişkin merak ettikleri konuları doğrudan sorma fırsatı bulurken, verilen yanıtlar mesleki bilgi ve farkındalıklarını artırdı.

Etkinlik, sektör-üniversite iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sunarken, öğrencilerin uygulamaya yönelik bilgi edinmeleri ve kariyer planlamalarına yön vermeleri açısından verimli ve öğretici geçti.

