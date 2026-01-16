Lice'de Kütüphane Kuruldu: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin 'Geleceğe Umut Ekenler' Projesi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Optisyenlik Programı, 'Geleceğe Umut Ekenler' ile Lice Huri Toprak Anadolu Lisesi'ne tam donanımlı kütüphane kurdu; açılış 9 Ocak'ta yapıldı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:09
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:09
Lice'de Kütüphane Kuruldu: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin 'Geleceğe Umut Ekenler' Projesi

Lice'de Kütüphane Kuruldu: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin 'Geleceğe Umut Ekenler' Projesi

Huri Toprak Anadolu Lisesi'ne tam donanımlı kütüphane açıldı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı tarafından yürütülen 'Geleceğe Umut Ekenler' sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Huri Toprak Anadolu Lisesinde tam donanımlı bir kütüphane oluşturuldu.

Kütüphanenin açılışı 9 Ocak tarihinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törende projenin öğrencilerin okuma alışkanlıklarına ve akademik gelişimlerine katkı sağlayacağı vurgulandı; üniversite yetkililerine teşekkür belgeleri ve plaketler takdim edildi. Törene Lice Kaymakamı, Lice İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve üniversite temsilcileri katıldı.

Optisyenlik Programı Öğretim Görevlisi Engin Özdemir, projeyle ilgili açıklamasında çalışmanın eğitimde fırsat eşitliği açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bu proje yalnızca bir kütüphane kurma işi değil. Öğrencilerin hayal kurabilecekleri, düşünebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir alan oluşturmayı hedefledik" dedi.

Özdemir, projenin Optisyenlik Programı 2. sınıf öğrencilerinin aktif katılımıyla 'Proje Yönetimi ve Uygulamaları' dersi kapsamında yürütüldüğünü ifade ederek, "Üniversite öğrencilerimizin sürece birebir dahil olması, sorumluluk alması ve sahada aktif rol üstlenmesi bizim için çok kıymetliydi. Öğrencilerimiz yalnızca kitap taşımadı, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinci kazandı" diye konuştu.

Benzer projelerin devam etmesini istediklerini belirten Özdemir, "Üniversitelerin topluma sadece eğitim veren kurumlar değil, aynı zamanda bulundukları coğrafyaya dokunan yapılar olduğuna inanıyoruz. Bu proje bunun somut bir örneği oldu" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK PROGRAMI...

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK PROGRAMI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "GELECEĞE UMUT EKENLER" SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KAPSAMINDA, DİYARBAKIR’IN LİCE İLÇESİNDE BULUNAN HURİ TOPRAK ANADOLU LİSESİ’NDE TAM DONANIMLI BİR KÜTÜPHANE OLUŞTURULDU.

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK PROGRAMI...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Down Sendromlu Öğrenci Muhammed Said İlk Karnesini Aldı
2
Akyaka’da Kürekdere İlkokulu’nda Karne Coşkusu
3
Halk Eğitimi'nde Kritik Kotalar: On Binlerce Eğitmen İşsiz, Haciz Tehdidi
4
Yıldırım'da Karne Coşkusu: Başkan Oktay Yılmaz Öğrencilerle Buluştu
5
Lice'de Kütüphane Kuruldu: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin 'Geleceğe Umut Ekenler' Projesi
6
Bartın'da Karne Heyecanı: 30 Bin Öğrenci Ara Tatile Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları