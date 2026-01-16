Lice'de Kütüphane Kuruldu: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin 'Geleceğe Umut Ekenler' Projesi

Huri Toprak Anadolu Lisesi'ne tam donanımlı kütüphane açıldı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı tarafından yürütülen 'Geleceğe Umut Ekenler' sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Huri Toprak Anadolu Lisesinde tam donanımlı bir kütüphane oluşturuldu.

Kütüphanenin açılışı 9 Ocak tarihinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törende projenin öğrencilerin okuma alışkanlıklarına ve akademik gelişimlerine katkı sağlayacağı vurgulandı; üniversite yetkililerine teşekkür belgeleri ve plaketler takdim edildi. Törene Lice Kaymakamı, Lice İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve üniversite temsilcileri katıldı.

Optisyenlik Programı Öğretim Görevlisi Engin Özdemir, projeyle ilgili açıklamasında çalışmanın eğitimde fırsat eşitliği açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bu proje yalnızca bir kütüphane kurma işi değil. Öğrencilerin hayal kurabilecekleri, düşünebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir alan oluşturmayı hedefledik" dedi.

Özdemir, projenin Optisyenlik Programı 2. sınıf öğrencilerinin aktif katılımıyla 'Proje Yönetimi ve Uygulamaları' dersi kapsamında yürütüldüğünü ifade ederek, "Üniversite öğrencilerimizin sürece birebir dahil olması, sorumluluk alması ve sahada aktif rol üstlenmesi bizim için çok kıymetliydi. Öğrencilerimiz yalnızca kitap taşımadı, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinci kazandı" diye konuştu.

Benzer projelerin devam etmesini istediklerini belirten Özdemir, "Üniversitelerin topluma sadece eğitim veren kurumlar değil, aynı zamanda bulundukları coğrafyaya dokunan yapılar olduğuna inanıyoruz. Bu proje bunun somut bir örneği oldu" ifadelerini kullandı.

