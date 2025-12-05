Mersin'de Eğitim Toplantısı: Kayhan ve Özdemirci Süreçleri Değerlendirdi

Mersin'de Eğitim Süreçleri Masaya Yatırıldı

Vali Yardımcısı Başkanlığında Bilgilendirme Toplantısı

Mersin'de eğitim öğretim süreçlerinin ele alındığı bilgilendirme toplantısı, Vali Yardımcısı Ali Murat Kayhan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, eğitimde koordinasyonun ve kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek şu ifadeyi kullandı: "Türkiye Yüzyılı vizyonunun en stratejik alanlarından biri olan eğitimde büyük bir sorumluluk taşıdığımızın farkındayız".

Özdemirci, Aile Yılı kapsamında aile-okul iş birliğinin güçlendirilmesinin gerekliliğini vurguladı ve öğrencilerin akademik başarının yanı sıra milli, manevi ve evrensel değerlerle yetiştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı. Ayrıca 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli''nin sadece bir müfredat olmadığını, geleceği şekillendiren kapsamlı bir yol haritası olduğunu ifade etti.

Değerlendirmeler ve Beklentiler

Vali Yardımcısı Ali Murat Kayhan da toplantıda sahadaki uygulamalar, ihtiyaçlar ve okul yöneticilerinden beklentiler konusunda değerlendirmelerde bulundu ve önemli mesajlar paylaştı.

Toplantının devamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul ve kurumlarda dikkat edilmesi gereken çalışma başlıklarını, beklentileri ve gündem maddelerini okul yöneticileriyle paylaştı; okul yöneticileri de görüş ve taleplerini iletti.

Kapanış

Program, karşılıklı görüş alışverişi ve temennilerin ardından sona erdi.

