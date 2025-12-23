DOLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğrencilerinden Huzurevi Ziyareti

Geyve MYO öğrencileri, öğretim üyeleri eşliğinde Hendek Melek Nişancı Huzurevi'ni ziyaret ederek sakinlerle sohbet edip tecrübelerini dinledi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 12:11
Geyve MYO öğrencileri huzurevi sakinleriyle buluştu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Geyve Meslek Yüksekokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Hendek Nişancı Huzurevi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrenciler huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti ve yaşam tecrübelerini dinledi.

Ziyarete İnsan Kaynakları Yönetimi Programı öğrencileri katıldı. Öğretim üyeleri Faruk Yahşi, Tuğba Özsoy ve Yasin Atalay rehberliğinde düzenlenen buluşmada, öğrenciler hem toplum hizmeti bilincini pekiştirdi hem de yaşlılarla birebir iletişim kurma fırsatı buldu.

Geyve MYO Müdür Yardımcısı Faruk Yahşi ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi: "Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak temel misyonlarımızdan biri de ‘topluma hizmet’ anlayışıdır. Öğrencilerimizin henüz eğitim aşamasındayken sosyal sorumluluk bilinci kazanmalarını ve içinde yaşadıkları toplumun her kesimine dokunmalarını çok önemsiyoruz. Hendek Melek Nişancı Huzurevi sakinlerimizin hayır dualarını aldık, onlarla sohbet ettik. Gelecekte farklı görevler üstlenecek öğrencilerimizin insan odaklı bir vizyon geliştirmeleri için bu tür buluşmalar büyük önem taşıyor. Bizleri ağırlayan huzurevi yönetimine ve kıymetli büyüklerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyaret, öğrencilerin topluma hizmet bilincini artırmak ve kuşaklar arası iletişimi güçlendirmek amacıyla yapılan sosyal sorumluluk çalışmalarının bir parçası olarak kayda geçti.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

