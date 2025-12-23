DOLAR
Sinop Üniversitesi'nde Uluslararası Öğrenciler Gönüllü Rehberlerle Tanıştı

Sinop Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte uluslararası öğrenciler, onlara rehberlik edecek gönüllü öğrencilerle tanıştı; Rektör ve idari kadro programa katıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 12:01
Uyum sürecini kolaylaştıracak rehberlik programı yoğun ilgi gördü

Sinop’ta Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından düzenlenen etkinlikte, uluslararası öğrenciler ile onlara destek olmak üzere belirlenen gönüllü rehber öğrenciler bir araya geldi.

Programa Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Rıza Bayrak ve Prof. Dr. Sabri Bilgin ile Genel Sekreter Şenol Metin katıldı.

Ayrıca etkinlikte TÖMER ve Uluslararası İlişkiler Ofisi'nden akademik ve idari personel de hazır bulundu.

Buluşmada, uluslararası öğrencilerin öğrenim hayatı boyunca destek alabilecekleri, Sinop’a uyum ve alışma süreçlerini kolaylaştıracak gönüllü rehber öğrenciler ile tanışmaları sağlandı.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

