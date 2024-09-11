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Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları İçin Gözler MEB’de! Bakan Yusuf Tekin’den Açıklama

20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nda. BakanTekin, sonuçların açıklanma tarihi ve sürecini duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 13:34
Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları İçin Gözler MEB’de! Bakan Yusuf Tekin’den Açıklama

 Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? MEB’den Açıklama Geldi

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, adaylar arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmenlik pozisyonu için yapılan sözlü mülakatlar, 1 Temmuz 2024 tarihinde başlamıştı. Şimdi ise adaylar, sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor. Bakan Yusuf Tekin, mülakat sonuçlarının açıklanma tarihi ve süreci hakkında önemli bilgiler paylaştı. İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarıyla ilgili tüm detaylar.

ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA: 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat işlemleri tamamlandı. Ancak sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda hala net bir bilgi bulunmuyor. Bakan Yusuf Tekin, mülakat sonuçlarının açıklanma süreci hakkında yaptığı açıklamada, Danıştay kararı beklenmeden sonuçların açıklanamayacağını belirtti. Bakan Tekin, “Danıştay kararı sonrasında mülakatların açıklanacağını duyurdu. Şu anda bu karara kadar beklemek durumundayız,” şeklinde konuştu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için 20-31 Mayıs 2024 tarihlerinde başvuruları almış ve sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinde başlamıştı. Sonuçların açıklanmasıyla ilgili belirsizlik devam ederken, Bakan Yusuf Tekin, mülakat sonuçlarının açıklanma sürecinde yaşanan gecikmelerin nedenini açıkladı.

Tekin, mevcut yönetmelikte sözlü mülakat notlarının %100 etkili olduğunu belirtirken, yeni yapılan düzenlemeyle bu oranın %50’ye düşürüldüğünü vurguladı. Yani, öğretmen atamaları KPSS puanının %50’si ve mülakat notunun %50’si dikkate alınarak yapılacak. Bu düzenlemenin ardından, bazı kişiler Danıştay’da dava açtı. Bakan Tekin, Danıştay’ın bu konudaki kararının beklendiğini ve sonuçlar açıklanır açıklanmaz atama sürecinin başlayacağını duyurdu. “Danıştay kararı beklenmeden, farklı tabloların ortaya çıkabileceği bir durumla karşılaşmamak için, mülakat sonuçlarını açıklayamıyoruz,” dedi.

MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler. MEB, sonuçların e-Devlet’in “Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama” ekranı üzerinden erişilebilir olacağını duyurdu. Adaylar, e-Devlet sistemine kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilirler.

Sonuç sorgulama ekranına buradan ulaşabilirsiniz. Bu sistem üzerinden yapılacak sorgulama işlemleri, adaylara sonuçlara hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşma imkanı sunuyor.

BAKAN TEKİN’İN AÇIKLAMALARI

Bakan Yusuf Tekin, mülakat sonuçlarının açıklanması sürecine dair yaptığı açıklamada, “Mülakatsız atama yapılmasını isteyenler dava açtılar. Ancak biz mevcut yönetmelikteki %100 mülakat notu oranını %50’ye düşürdük. Danıştay kararını verdikten sonra, mülakat notlarını açıklayıp atama süreçlerini başlatacağız,” şeklinde konuştu. Tekin, Danıştay kararının beklendiği bu süreçte, öğretmen adaylarının sabırlı olmalarını ve sürecin tamamlanmasını beklemelerini önerdi.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanması süreci, Danıştay’ın vereceği karara bağlı olarak ilerleyecek. Şu an için sonuçların açıklanma tarihi kesinleşmiş değil, ancak Bakan Yusuf Tekin’in açıklamaları, süreç hakkında net bir yol haritası sunuyor. Danıştay kararının ardından, mülakat sonuçlarının açıklanması ve öğretmen atamaları sürecinin başlaması bekleniyor.

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