Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerine yüzde 25 zam geldi!

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapan öğretmenler, uzun zamandır bekledikleri zammı aldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile ek ders ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı. Zam, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



ZAM, 1 KASIM’DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Kararı ile “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin” kararda değişiklik yapıldı.

Kararın 9’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında yapılan düzenlemeyle, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış sağlandı.

Zam, 1 Kasım 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konuldu.

FATİH PROJESİ’NDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLERE DE 9 SAAT EK DERS ÜCRETİ

Kararla birlikte Fatih Projesi’nde görevli öğretmenlere de ek ders artışı sağlandı. Alanlarına bakılmaksızın Fatih Projesi’nin tüm bileşenlerinin geliştirilmesi ve yürütülmesi, teknoloji odaklı öğrenme senaryolarının geliştirilmesi, elektronik içeriklerin üretilmesi ve denetlenmesi çalışmalarını yürütmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin bu görevleri karşılığında yararlandırıldıkları ek ders ücreti haftada 9 saat artırıldı. Böylece bu öğretmenler, haftada 24 saat ek ders ücreti alabilecek.