Vali Işın Kütahya MTAL'de: Mesleki Eğitim Üretim ve İstihdam İçin Kritik

Vali Musa Işın'dan Kütahya MTAL Ziyareti

Kütahya Valisi Musa Işın, il protokolü ile birlikte Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL)'ni ziyaret ederek atölye ve uygulama alanlarında incelemelerde bulundu.

Ziyaret ve İncelemeler

Ziyaret kapsamında okulun atölye ve uygulama alanlarını gezen Vali Musa Işın, yürütülen mesleki eğitim faaliyetleri hakkında okul yöneticileri ve öğretmenlerden bilgi aldı. Atölyelerde eğitim gören öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Işın, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek öğrencilerle sohbet etti.

Mesleki Eğitimin Önemi

Vali Işın, "Mesleki eğitim üretim, istihdam ve kalkınma açısından büyük önem taşıyor" diyerek uygulamalı eğitimin öğrencilerin meslek sahibi olmalarında önemli bir rol oynadığını belirtti. Bu sürecin hem bireysel gelişime hem de toplumsal kalkınmaya katkı sağladığını vurgulayan Vali Işın, öğrencilere başarılar diledi.

Teşekkür ve Kapanış

Vali Işın, özverili çalışmalarından dolayı öğretmen ve okul yöneticilerine teşekkür ederek ziyaretini tamamladı.

