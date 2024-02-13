49 TL’ye saç kremi alacaksınız! Saç kremine ihtiyacı olanlar market kapısında yatıp kalkıyor

Saç kremlerinde indirim bekleyen vatandaşlara müjdeli haber Şok marketlerden verildi. Şok market 49 TL’den Elidor marka şaç kremlerinin birden fazla çeşidini indirimli şekilde satışa çıkardığını duyurdu. Saç kremlerinin yanı sıra duş jelleri de 65 TL’den satışta olacak. İşte Şok marketlerin hem CEPTE ŞOK hem de şok market şubeleri üzerinden indirimli şekilde satışa çıkardığı ürünlerin detayları…

İKI FARKLI SAÇ KREMİ ÇEŞİDİ 49 TL’DEN SATIŞTA OLACAK

Şok marketler tarafından duyurulan bu kampanya kapsamında, vatandaşların 25 TL ve üzeri indirimli alışveriş yapmaları durumunda normalde 99,90 TL’den satışta olan Elidor marka saç şampuanları 49 TL’ye düşecek. Dilerseniz Elidor Hindistan cevizi yağı saç kremi 350 ML’yi dilerseniz de Elidor avakado ve üzüm çekirdeği saç kremi 350 ML’yi sepetinize ekleyebilirsiniz.





DUŞ JELLERİ 65 TL’DEN SATIŞA ÇIKARTILDI

Şok marketler saç kremlerini yanı sıra duş jellerinde de indirim kampanyasına imza atarak, normalde 129,90 TL’den satışta olan üç farklı duş jeli çeşidi 25 TL ve üzeri alışverişlerde indirimli şekilde satışa çıkardı. Resmen 25 TL ve üzeri alışverişlerde bu üç farklı duş jeli çeşidi yarı fiyatına düşürerek 65 TL’den satışta olacak.