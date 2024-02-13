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49 TL’ye saç kremi alacaksınız! Saç kremine ihtiyacı olanlar market kapısında yatıp kalkıyor

Saç kremine ihtiyacı olan vatandaşlara müjdeli haber Şok marketlerden verildi. Şok marketlerde 49 TL’den saç kremi satın almanız mümkün. Dilerseniz Cepteşok uygulamasından dilerseniz de sizlere en yakın Şok market şubelerinden 49 TL’lik Elidor marka saç kremlerinden satın alabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 10:12
49 TL’ye saç kremi alacaksınız! Saç kremine ihtiyacı olanlar market kapısında yatıp kalkıyor

Saç kremlerinde indirim bekleyen vatandaşlara müjdeli haber Şok marketlerden verildi. Şok market 49 TL’den Elidor marka şaç kremlerinin birden fazla çeşidini indirimli şekilde satışa çıkardığını duyurdu. Saç kremlerinin yanı sıra duş jelleri de 65 TL’den satışta olacak. İşte Şok marketlerin hem CEPTE ŞOK hem de şok market şubeleri üzerinden indirimli şekilde satışa çıkardığı ürünlerin detayları… 

İKI FARKLI SAÇ KREMİ ÇEŞİDİ 49 TL’DEN SATIŞTA OLACAK 

Şok marketler tarafından duyurulan bu kampanya kapsamında, vatandaşların 25 TL ve üzeri indirimli alışveriş yapmaları durumunda normalde 99,90 TL’den satışta olan Elidor marka saç şampuanları 49 TL’ye düşecek. Dilerseniz Elidor Hindistan cevizi yağı saç kremi 350 ML’yi dilerseniz de Elidor avakado ve üzüm çekirdeği saç kremi 350 ML’yi sepetinize ekleyebilirsiniz.

49 TL’ye saç kremi alacaksınız! Saç kremine ihtiyacı olanlar market kapısında yatıp kalkıyor

DUŞ JELLERİ 65 TL’DEN SATIŞA ÇIKARTILDI 

Şok marketler saç kremlerini yanı sıra duş jellerinde de indirim kampanyasına imza atarak, normalde 129,90 TL’den satışta olan üç farklı duş jeli çeşidi 25 TL ve üzeri alışverişlerde indirimli şekilde satışa çıkardı. Resmen 25 TL ve üzeri alışverişlerde bu üç farklı duş jeli çeşidi yarı fiyatına düşürerek 65 TL’den satışta olacak.

  • Palmolive Duş Jeli Massage 500 Ml
  • Palmolive Moments Böğürtlen Orkide Duş Jeli 500ml
  • Palmolive Moments Moisturizing Duş Jeli 500 Ml

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