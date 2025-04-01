Milyarderlerin Sayısı 3000'i Aştı: Forbes 2023 Raporu

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, bu yıl 39'uncu kez yayımladığı Milyarderler Listesi ile rekor bir sayıya ulaştı. İlk kez milyarder sayısı 3000'i aşarken, toplam servet 16,1 trilyon dolara yükseldi.

21. yüzyılın en etkili ve zengin kişilerini sıralayan bu listede, milyarder sayısı geçen yıla oranla 247 kişi artarak 3.028 oldu. Bu, zenginliğin küresel ölçekte ne denli yayıldığını gösteren çarpıcı bir veridir. Milyarderlerin toplam servetinin bir önceki yıla göre 2 trilyon dolarlık artışla 16,1 trilyon dolara ulaştığı kaydedildi.

Dünyanın En Zengini: Elon Musk

Listenin zirvesindeki isim ise Amerika'nın en ünlü iş insanlarından biri olan Elon Musk. Tesla, SpaceX, X ve xAI gibi şirketlerin sahibi olan Musk, 342 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi unvanını koruyor. Son bir yılda servetine 147 milyar dolar eklemiş durumda.

İkinci ve Üçüncü Sırada Kimler Var?

Musk'ı, 216 milyar dolarlık servetiyle Mark Zuckerberg izliyor. Oysa Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 215 milyar dolarla listede üçüncü sıraya yerleşti.

Diğer önemli isimler arasında Larry Ellison 192 milyar dolarla dördüncü, Bernard Arnault ise 178 milyar dolarla beşinci sırada yer alıyor.

Donald Trump'ın Serveti İkiye Katlandı

ABD'de başkanlık görevine geri dönen Donald Trump, sadece siyasi zafer elde etmekle kalmadı; net servetini de 2,3 milyar dolardan 5,1 milyar dolara çıkartarak iki katına çıkardı.

Ülkelerin Milyarder Sayısı

ABD, 902 milyarderle en fazla milyardere sahip ülke olmaya devam ederken, bunu 516 milyarderle Çin ve 205 milyarderle Hindistan takip ediyor. Kadın milyarderlerin sayısı ise 406'ya ulaşarak, toplam listenin %13,4'ünü oluşturdu. Dünyanın en zengin kadını 101 milyar dolarlık servetiyle Alice Walton olarak kaydedildi.

Türkiye'nin Milyarderleri

Forbes'un 2023 Milyarderler Listesi'nde Türkiye'den 31 isim yer aldı. Murat Ülker, 5,5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengini olarak 639'uncu sırada gösterildi. Ülker’i sırasıyla Cemil Kazancı ve İpek Kıraç takip etti.

Türkiye'den listede yer alan milyarderlerin toplam serveti yaklaşık 65,05 milyar dolar olarak hesaplandı. Ayrıca, Türkiye'den dört isim uluslararası başarılarıyla dikkat çekti.

Yıldız Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker'le birlikte, liste de yer alan diğer Türk milyarderlerin isimlerine dikkat çekmek gerekir.