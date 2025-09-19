AB'nin 19. Yaptırımı: Rus LNG İthalatına Yasak ve Banka-Kripto Kısıtlamaları

AB Komisyonu 19. yaptırım paketini açıkladı

Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini duyurdu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından açıklanan paket, enerji, finans, kripto ve deniz taşımacılığına odaklanıyor.

Yeni paketin gerekçesi

Von der Leyen, Rusya'nın diplomasi ve uluslararası hukuka saygı göstermediğine vurgu yaparak Kiev'deki AB temsilciliğine yapılan saldırıya işaret etti. Ayrıca son dönemdeki hava sahası ihlallerine değinerek, "Son iki haftada Rus Şahid İHA'ları, hem Polonya hem de Romanya'da Birliğimizin hava sahasını ihlal etti. Bunlar barış isteyen birinin eylemleri değil." değerlendirmesinde bulundu.

Rus LNG'sine ithalat yasağı

"Rus sıvılaştırılmış doğal gazının Avrupa pazarlarına ithalatını yasaklıyoruz" diyen von der Leyen, enerji gelirlerinin Rusya'nın savaş ekonomisinin belkemiğini oluşturduğunu belirtti ve "Musluğu kapatmanın zamanı geldi. Buna hazırız." ifadelerini kullandı.

Enerji ve deniz taşımacılığı önlemleri

Von der Leyen, ham petrol tavan fiyatını 47,6 dolara kadar düşürdüklerini ve gölge filodan 118 gemiye daha yaptırım uygulandığını söyledi. Açıklamada, "Toplamda 560'tan fazla gemi AB yaptırımları kapsamında listelendi" ifadesi yer aldı. Ayrıca büyük enerji şirketleri Rosneft ve Gazpromneft için tam işlem yasağı uygulanacağı, diğer şirketlerin varlıklarının da dondurulacağı belirtildi.

Bankalar ve finansal kısıtlamalar

AB, Rusya'nın yaptırımlardan kaçınmak için kullandığı finansal yolları hedef alıyor. Von der Leyen, "Rusya'daki diğer bankalara ve üçüncü ülkelerdeki bankalara işlem yasağı getiriyoruz. Yaptırımların çevresinden dolaşılmasına karşı mücadelemizi güçlendiriyoruz." dedi.

Kripto işlemlerine yönelik adımlar

Von der Leyen, kripto platformlarını da kapsayan yeni kısıtlayıcı önlemleri duyurdu: "Kısıtlayıcı önlemlerimiz ilk kez kripto platformlarını etkileyecek ve kripto para birimlerinde işlemleri yasaklayacak." Ayrıca Rus alternatif ödeme sistemlerine bağlı yabancı bankalar listelenecek ve özel ekonomik bölgelerdeki kuruluşlarla yapılan işlemler kısıtlanacak.

Askeri-sanayi ve diğer yaptırımlar

Yaptırımlar kapsamında, savaş alanında kullanılan ürün ve teknolojilere yönelik ihracat kısıtlamaları genişletildi; Rus askeri sanayi kompleksine doğrudan veya dolaylı destek sağlayan Rusya ve üçüncü ülkelerdeki 45 şirket yaptırım listesine eklendi. Von der Leyen, AB yaptırımlarının Rusya ekonomisini ciddi şekilde etkilediğini savundu.

Dondurulmuş varlıklar ve Ukrayna'ya tazminat önerisi

Von der Leyen, Ukrayna'nın savunma çabalarını finanse etmek için dondurulmuş Rus varlıklarını temel alan bir çözüm üzerinde çalışıldığını belirtti: "Bu, Rusya'nın savaşıdır ve suçlu bunun bedelini ödemelidir. Rus varlıklarına ait birikmiş nakit bakiyelerle Ukrayna'ya bir tazminat kredisi sağlayabiliriz. Burada, varlıkların kendisine dokunulmayacak. Risk ise toplu olarak üstlenilecek. Ukrayna, Rusya tazminatı ödediğinde krediyi geri ödeyecek. Bu konuda yakın zamanda bir teklif sunacağız."

Uygulama süreci ve kapsam

Söz konusu yaptırım paketinin yürürlüğe girmesi için AB üyesi 27 ülkenin oy birliği gerekiyor. Bugüne kadar AB, savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik 18 yaptırım paketi hayata geçirdi; ticaret, finans, enerji (petrol ve kömür), sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünlerin yanı sıra altın ve elmas gibi alanlarda kapsamlı kısıtlamalar uygulandı. Ayrıca bazı Rus bankalarının SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da paketler arasında yer aldı. AB'nin yaptırım listesinde ise 2 bin 500’den fazla kişi ve kurum bulunuyor.

Von der Leyen, "Şimdi, yaptırımları ihlal ederek ve petrol satın alarak Rusya'nın savaşını körükleyenlerin peşine düşüyoruz. Çin dahil üçüncü ülkelerdeki rafinerileri, petrol tüccarlarını ve petrokimya şirketlerini hedef alıyoruz." ifadeleriyle paketin kapsamını özetledi.