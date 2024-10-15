DOLAR
34,23 0,18%
EURO
37,34 0,26%
ALTIN
2.931,03 -0,42%
BITCOIN
2.263.926,36 -0,29%

ABD'de Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Eylülde Sabit Kaldı

ABD'de eylül ayında tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi değişmedi, yüzde 3 seviyesinde sabit kaldı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 18:28
ABD'de Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Eylülde Sabit Kaldı

ABD'de Tüketici Enflasyon Beklentileri

Amerika Birleşik Devletleri'nde, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi eylülde değişiklik göstermedi ve %3 seviyesinde sabit kaldı. ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, eylül ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını yayımladı.

Anketin Detayları

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi eylülde %3 seviyesinde kaldı. Ayrıca, gelecek 3 yıl için medyan enflasyon beklentisi %2,7'ye ve 5 yıl için medyan enflasyon beklentisi de %2,9'a yükseldi.

Hanehalkı Harcama ve Gelir Beklentileri

Hane halkı harcamalarındaki artış beklentisi eylülde 0,1 puan azalarak %4,9'a geriledi. Hane halkı gelirindeki artış beklentisi ise %3'e düştü. Bu süreçte maliyet artışı beklentileri, gıda için %4,5'e yükselirken, üniversite eğitimi için %5,9'da sabit kaldı. Ayrıca, benzin için %3,4, sağlık bakımı için %6,6 ve kira için %6,3 oranında değişiklikler görüldü.

Tüketici Fiyat Endeksi

Öte yandan, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylül ayında aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %2,4 artış gösterdi. Bu oranlar, analistlerin beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doğal Gaz Fiyatları Düşüş Göstermeye Devam Ediyor
2
Borsa İstanbul Günü Yükselişle Tamamladı
3
ABD'de Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Eylülde Sabit Kaldı
4
Trafiğe çıkanlar kara kara düşünecek! En az 3 bin 706 TL borcunuz çıktı
5
Bankada parası olanlara son uyarı! 3 gün içinde başvuru yapmayan hakkını yitirecek!
6
Güncel Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara
7
New York Borsası Karışık Seyirle Güne Başladı

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor