ABD'de Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Eylülde Sabit Kaldı

ABD'de Tüketici Enflasyon Beklentileri

Amerika Birleşik Devletleri'nde, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi eylülde değişiklik göstermedi ve %3 seviyesinde sabit kaldı. ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, eylül ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını yayımladı.

Anketin Detayları

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi eylülde %3 seviyesinde kaldı. Ayrıca, gelecek 3 yıl için medyan enflasyon beklentisi %2,7'ye ve 5 yıl için medyan enflasyon beklentisi de %2,9'a yükseldi.

Hanehalkı Harcama ve Gelir Beklentileri

Hane halkı harcamalarındaki artış beklentisi eylülde 0,1 puan azalarak %4,9'a geriledi. Hane halkı gelirindeki artış beklentisi ise %3'e düştü. Bu süreçte maliyet artışı beklentileri, gıda için %4,5'e yükselirken, üniversite eğitimi için %5,9'da sabit kaldı. Ayrıca, benzin için %3,4, sağlık bakımı için %6,6 ve kira için %6,3 oranında değişiklikler görüldü.

Tüketici Fiyat Endeksi

Öte yandan, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylül ayında aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %2,4 artış gösterdi. Bu oranlar, analistlerin beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.