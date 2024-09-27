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ABD'de Üç Büyük Otomobil Üreticisinden Büyük Geri Çağırma

Mazda, Toyota ve Mercedes-Benz, toplamda 150 bin aracı geri çağırıyor. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 21:12
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 21:12
ABD'de Üç Büyük Otomobil Üreticisinden Büyük Geri Çağırma

ABD'de Önemli Bir Geri Çağırma Süreci Başlıyor

Amerikan otomotiv endüstrisinde büyük bir geri çağırma süreci yaşanıyor. Mazda, Toyota ve Mercedes-Benz, toplamda yaklaşık 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı.

Mazda'nın Geri Çağırdığı Araçlar

Mazda, 77 bin 670 spor aracını geri çağırıyor. Geri çağırma nedeni, bir kaza sırasında ön hava yastıklarının aşırı güçle açılmasına yol açan bir yazılım hatası. Bu sorun, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamalarla kamuoyuna duyuruldu.

Toyota'nın Geri Çağırmaları

Toyota ise 42 bin 199 Corolla Cross Hybrid model aracını geri çağırıyor. Bu araçlardaki sorun, fren sistemlerinde tespit edilen bir hata ile ilgilidir. Toyota bayileri, söz konusu araçların yazılım güncellemelerini ücretsiz olarak yapacak.

Mercedes-Benz'in Geri Çağırma İle İlgili Açıklaması

Mercedes-Benz de 27 bin 190 aracını geri çağırdığını duyurdu. Geri çağırmanın sebebi, motor kontrol ünitesi yazılımının motorun aşırı ısınmasına veya durmasına neden olabilme ihtimalidir. Bu yazılım güncellemeleri de bayiler tarafından ücretsiz yapılacaktır.

Otomobil sahiplerinin, bu geri çağırmalarla ilgili bayileriyle iletişime geçmeleri ve gerekli güncellemeleri yaptırmaları önemle tavsiye edilmektedir.

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