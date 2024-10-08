ABD Ticaret Bakanı Raimondo ve Çinli Mevkidaşı Vang ile Önemli Görüşme

ABD ve Çin Arasındaki Ticari Endişeler

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao ile gerçekleştirdiği görüşmede, ABD iş dünyasının Çin'deki düzenleyici şeffaflığının azalması gibi konuları gündeme getirdi.

Düzenleyici Şeffaflık ve Piyasa Politikaları

Raimondo, Çin'deki piyasa dışı politikalar ve çeşitli endüstriyel sektörlerde yaşanan yapı kapasite aşımına dair önemli endişelerini dile getirdi. Bu noktada, ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmenin ana maddelerinden biri olarak ABD-Çin Ticari Konular Çalışma Grubu'nun geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği toplantının da ele alındığı ifade edildi.

Ulusal Güvenlik ve Ticaret Yaklaşımı

Açıklamada, Raimondo'nun ABD'nin ulusal güvenliğinin tartışmaya kapalı olduğunu ve bu konunun müzakere edilemeyeceğini vurguladığı aktarıldı. Ayrıca, ABD hükümetinin "küçük bahçe, yüksek çit" yaklaşımının, ticareti ve yatırımı teşvik etmeye yönelik bir çerçeve sunduğuna dikkat çekildi.

İletişim Kanalları Açık Kalacak

Bakanlığın açıklamasına göre, iki taraf; önümüzdeki aylarda iletişim kanallarını açık tutma konusunda anlaştı. Bu durum, ticaretin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.