Bozkır'da 65 Çiftçiye Yüzde 100 Hibe Makine ve Ekipman Desteği

Bozkır'da 65 çiftçiye yüzde 100 hibe makine ve ekipman dağıtıldı

Konya’nın Bozkır ilçesinde çiftçilere yönelik hibe destek programı kapsamında makine ve ekipman dağıtım töreni gerçekleştirildi. Dağıtım, bölge üreticilerine yönelik önemli bir destek olarak kayda geçti.

Proje ortakları ve kapsam

Dağıtım, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi çerçevesinde gerçekleştirildi. Tören, "Hassas Grupların Desteklenmesi Programı" kapsamında düzenlendi.

Dağıtım detayları

Toplam 65 üreticiye yüzde 100 hibe ile çeşitli makine ve ekipmanlar verildi. Dağıtımda şu ekipmanlar teslim edildi: 19 üreticiye hamur karma makinesi, 14 üreticiye motorlu testere, 10 üreticiye salça makinesi, 15 üreticiye süt sağım makinesi ve 7 üreticiye şarjlı budama makası.

Ayrıca projenin "Ekonomik Yatırımlar Programı" çerçevesinde, Bozkır Süt Üreticileri Birliğine 9 ton kapasiteli bir süt nakil aracı sağlandı; bu yatırım yüzde 80 hibe desteğiyle gerçekleştirildi.

Yetkililerin açıklamaları

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, 2018 yılında başlayan projenin bölge için önemine vurgu yaptı. Seçen, "Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, bölge çiftçisine adeta can suyu olmuştur. Proje yalnızca bir destek programı değil; aynı zamanda sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi, ekonomik çeşitliliğin artırılması ve iklim şoklarına karşı direncin güçlendirilmesi vizyonunun ilçemizdeki somut bir göstergesidir. Bozkır ilçemiz, projeden en fazla faydalanan ilçelerden biri olmuştur. Dolayısıyla Bozkır İlçe Müdürlüğümüzün ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

Hedefler

Dağıtılan ekipmanlar ve nakil aracıyla hedeflenenler arasında; bölge çiftçisinin üretim kapasitesinin ve verimliliğinin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve ürünlerin daha sağlıklı şartlarda pazara ulaştırılması yer alıyor.

