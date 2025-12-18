Işıkhan: Özel hastanelere aktarılan pay artmıyor — SGK verileri

Işıkhan: "Özel hastanelere aktarılan pay artıyor" ifadesi gerçeği yansıtmıyor

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK bütçesi ve sağlık harcamalarına ilişkin iddiaları yanıtladı. Genel Kurul'da Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçeleri görüşüldü.

Genel Kurul oturumu ve sunumlar

Genel Kurul, milletvekillerinin konuşmalarıyla başladı; ardından Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz ve Bakan Vedat Işıkhan sunumlarını yaptı. Sunumların ardından soru-cevap bölümünde her iki yetkili de milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

SGK bütçesi ve 2026 öngörüsü

Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesinin merkezî yönetim bütçe kapsamı dışında, ayrı bir bütçe olduğunu belirterek, 2026 yılı merkezî yönetim bütçesinde SGK'ye ayrılan payın Bakanlık bütçesi üzerinden SGK'ye ayrılan teşvikleri 261,3 milyar lira ve açık finansman olarak 43,7 milyar lira kalemlerini kapsadığını ifade etti. Bakan, sosyal güvenlik sisteminin finansmanını yalnızca genel bütçeden aktarılan pay üzerinden değerlendirmenin doğru olmadığını vurguladı ve SGK bütçesinin 2026 yılında 7 trilyon 130 milyar lira olmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Dilovası yangını soruşturması

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yönelttiği, Dilovası yangınında ihmallere dair iddialara değinen Işıkhan, olayın ilk anından itibaren ailelerin yanında olunduğunu ve devletin kimseyi yalnız bırakmayacağını belirtti. Işıkhan, adli süreçlerin sürdüğünü ve yargının soruşturmasını titizlikle takip ettiklerini söyledi. Ayrıca idari soruşturma kapsamında 3 başmüfettiş ve 2 müfettiş görevlendirildiğini; SGK Kocaeli İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü ile Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü ve İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü personelinin görevden alındığını aktardı. Işıkhan, ihmali, kusuru veya sorumluluğu olanlar hakkında "gözünün yaşına bakmadan gerekli işlemi yapacağız" dedi.

Özel hastanelere ödemeler: Oranlar geriledi

Bakan Işıkhan, 2025 bütçesinde SGK'ye yapılan transferlerin arttığı ve bu kaynakların sağlık sistemini kalkındırmak için özel hastanelere gittiği yönündeki iddiaları reddetti. Işıkhan, "Özel hastanelere yapılan ödemelerin tedavi harcamaları içindeki payı 2013 yılında yüzde 23,40 iken 2024 yılı sonunda yüzde 10,45'e düşmüştür, 2025 yılının ilk yedi ayında ise bu oran yüzde 6,78'e gerilemiştir" açıklamasını yaparak, "Özel hastanelere aktarılan pay artıyor" ifadesinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Genel Kurul, Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasıyla devam etti.

