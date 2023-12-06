AK Parti kulislerinden asgari ücret bilgisi sızdı: İşte masadaki rakam!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 11 Aralık ayıyla ilk toplantısı yapılması için geri sayım başlarken kulislerde yeni iddialar sunuldu. AKP asgari ücretin 16 bin TL olmasıyla kulis yapıldığı öne sürüldü. Gazetelerde gelen haberler üzerine asgari ücret artışın yüzde 40 seviyelerinde olacağı öne sürüldü.

Asgari ücrette devlet işverene 500 TL'lik destekte bulunurken 2024 senesinde desteğin sürmesi üzerine işveren tarafından talepler oluşturuldu. Hükümet ise konu hakkında kararlarının belirlenmediği duyuruldu. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ücretli çalışanların enflasyon üzerinde korumalarına değinerek artı refah payı çalışanlarının verilmesi yönünde ifadeler kullanıldı. Aydın, ücretli çalışanların yüksek enflasyondan ötürü alım gücünün çok düştüğü durumlarda ikinci artışlarda elzem durum oluşturulduğunda anlayışla karşılanacağına değindi.





ASGARİ ÜCRET ZAM RAKAMLARI

Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılması durumunda maaş 3.420 TL artış gösterecek ve 14. 822 TL olacak.

Asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılması halinde maaş 3.990 TL artacak ve 15.392 TL olacak.

Asgari ücrete gelen zam oranı yüzde 40 olursa maaş 4.560 TL artacak ve 15.962 TL

Yüzde 50 zam yapılması halinde ise asgari ücret 17.103 TL

Asgari ücret yüzde 55 zam gelirse 17.673 TL, yüzde 60 zam gelirse ise 18. 243 TL