Çanakkale'de Hamsi ve Sardalya Tezgahlarda Fiyatını Koruyor

Çanakkale'de hamsi ve sardalya yüzünü gösterdi, fiyatlar sabit

Çanakkale’de balık av sezonunun ortalarına doğru gelinirken hamsi ve sardalya fiyatlarını koruyarak vatandaşın gözdesi türler arasına girdi.

Lüferde hareket, fiyatlarda artış

Çanakkale Boğazı’nda lüfer balığının göç akımının bitmesiyle 750, bin lira arasında seyreden lüfer balığı şu an ise bin 500 lira ile bin 700 lira bandında tezgahlarda yerini alıyor.

Balıkhali esnaflarından Hasan Doğuş Tunç sezonun gelişimini şöyle özetledi: Sezonumuz güzel başladı. Sezonun başında lüfer yüzünü gösterdi. Ondan sonra lüferin fiyatları 800 liraya, 750 liraya, 1000 liraya kadar o aralıklarda seyretti. Ondan sonra ufak bir akım oldu. Akımın sonrasında biraz lüferin azalmasıyla beraber şu anda güncel fiyatlar bin 500 lira, bin 700 lira bandında. Tezgahlarda o fiyatlara kadar yükseldi. Bunu da neye bağlıyoruz? Suların ve hava ısısının sıcak gitmesi, iklimsel değişiklikler, balıkların göç yönünün değişmesi. Yani lüfer hızlı bir şekilde Çanakkale Boğazı’na girdi ve geçti. Şimdi azalmasından dolayı fiyatı da otomatik olarak yükseldi.

Palamutta azalma

Tunç, palamut bolluğunun bu yıl olmadığını vurguladı: Palamut çok azdı bu sene. Palamutumuz yoktu. Palamut da 500 liradan başladı fiyatlar. O da iyice azalmasıyla beraber tane 600, 700, 800 lira bandında. Balığın boyutuna göre palamut fiyatı da o aralıklarda geziyor.

Ucuz balıklar vatandaşın tercihi

Uygun fiyatlı balıklar arasında hamsi öne çıkıyor. Tunç açıklamasında: Ucuz balıklarımıza gelelim. Hamsimiz gayet ucuz. Bu sene hamsi yüzünü gösterdi. Vatandaşın ve balıkçının, büyük balıkçının yüzünü hamsi güldürdü. Balık tezgahlarında hamsinin fiyatı da 200 ve 250 lira bandından satılıyor. Çanakkale’nin meşhur sardalyası o zaten hiç kesmedi. Onun da fiyatı 200, 250 lira bandında. Onun yanı sıra diğer balık çeşitlikleri de ortalamanın iki tık üzerinde diyebiliriz. Hamsi ve istavrit, sardalya bunların fiyatları gayet makul ve uygun. Ama diğer balıklar ortalamanın üzerinde seyrediyor şu anda.

Balıkçılar hedefte lüfer, palamut ve torik

Tunç, balıkçıların odaklandığı türleri şu sözlerle anlattı: Biz açıldığımız zaman bu alamana dediğimiz ağlarla lüfer, palamut ve torik yani o üç balığı onun peşindeyiz. Şu anda bütün balıkçılar onun peşinde. Çünkü: eylül, ekim, kasım, aralık sezonuna kadar bu üç balığın Çanakkale Boğazı’nda göçü gerçekleşiyor ve balık Karadeniz’den Marmara’dan Ege’ye doğru göç ettiği için Çanakkale bölgesindeki geçiş noktası oluyor. Bütün balıkçılarda palamutun, lüferin, torikin peşinde.

Tezgah fiyatları: hamsinin kilosu 250, sardalya 250, istarvit 300, karagöz 400, çipuranın kilosu 500, mezgit 550, levrek 600, palamutun tanesi ise 800 liradan satılıyor.

ÇANAKKALE'DE BALIK AV SEZONUNUN ORTALARINA DOĞRU GELİNİRKEN HAMSİ VE SARDALYA FİYATINI KORUYARAK VATANDAŞIN GÖZDESİ TÜRLER ARASINA GİRDİ