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Alman Ekonomi Enstitüsü'nden Trump Analizi

Eski ABD Başkanı Trump'ın yeniden seçilmesi durumunda Almanya'nın ticareti nasıl etkilenecek?

Yayın Tarihi: 24.10.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 11:37
Alman Ekonomi Enstitüsü'nden Trump Analizi

Alman Ekonomi Enstitüsü'nden Önemli Analiz

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım 2024'te bir kez daha ABD Başkanı seçilmesi durumunda, ABD'nin gümrük tarifelerini artırma taahhütlerinin küresel ticaret üzerinde yaratabileceği olası sonuçları inceledi.

Trump 2 Döneminde Ticaret İlişkileri

IW, "Trump 2 döneminde transatlantik ticaret ilişkilerini tehdit eden faktörler" başlıklı bir analiz yayımladı. Analize göre, ABD tarafında bir ticaret savaşı yaşanması durumunda Almanya'nın milyarlarca avro kayıp yaşayacağı kaydedildi.

İlk Senaryo ve Elde Edilen Veriler

Analiz çerçevesinde, birinci senaryoda 2025'te ABD gümrük vergilerinin tüm ithalat için yüzde 10'a, Çin'den yapılan ithalatın ise yüzde 60'a yükselmesi öngörüldü. Buna karşılık, Avrupa Birliği de ABD'den gelen ithalat için yüzde 10'luk bir misilleme tarifesi uygulayacağı tahmin ediliyor. Bu senaryo gerçekleşirse, 2028 yılı itibarıyla Almanya'nın gayrisafi yurt içi hasılasındaki (GSYH) kaybın 127 milyar avro olacağı belirtildi.

İkinci Senaryo ve Ekonomik Etkiler

İkinci senaryoda ise Trump’ın ABD gümrük vergilerini yüzde 20'ye çıkaracağı ve Avrupa Birliği'nin de buna yüzde 20'lik bir karşılık vermesi düşünüldü. Bu durumda, Almanya’nın GSYH'sinde yüzde 1,5'lik bir düşüş tehlikesi bulunduğu ve 4 yıl içerisinde kayıpların 180 milyar avroya ulaşabileceği ifade edildi.

ABD Ekonomisi Üzerindeki Etkileri

Senaryolar, AB'nin ABD'ye misilleme tarifeleri uygulaması hâlinde, bu tür önlemlerinin ABD ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini de gözler önüne serdi. Analizde, "Senaryoya bağlı olarak, ABD ekonomisi 2025'te GSYH'sinin yaklaşık yüzde 1,3 ile yüzde 1,5’i arasında kayba uğrayacak ve bu olumsuz etkilerin ilk iki yılda en güçlü olması bekleniyor" denildi.

Şirketlerin Endişeleri

Diğer yandan, Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yapılan bir ankete göre, Almanya'daki neredeyse her iki sanayi şirketinden biri, Trump'ın yeniden başkan seçilmesi durumunun kendi faaliyetlerini olumsuz etkileyeceğini tahmin ediyor. Anket sonuçlarına göre, şirketlerin yaklaşık yüzde 51'i, 5 Kasım seçimlerinde hangi adayın kazanacağının kendi işleri için fark yaratmadığını belirtiyor. Sadece yüzde 5’i, Trump'ın zaferinin olumlu etkileri olacağını öngörüyor. Ifo Dış Ticaret Uzmanı Andreas Baur, "ABD ile doğrudan bağlantıları olan birçok şirket, Trump'ın kazanması durumunda olumsuz sonuçlar bekliyor" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Trump, eğer yeniden seçilirse, gümrük vergilerini ciddi şekilde artıracağını belirtmişti.

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