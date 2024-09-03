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Altın Fiyatlarında Son Durum: Gram 2.725 TL, Çeyrek 4.510 TL

Altının gram fiyatı 2.725 TL'den işlem görürken çeyrek altın 4.510 TL'den satılmakta. İstihdam raporu ve Fed politikaları merakla bekleniyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 10:24
Altın Fiyatlarında Son Durum: Gram 2.725 TL, Çeyrek 4.510 TL

Altın Fiyatları Yükselişte

Bugün altının gram fiyatı 2.725 liradan işlem görmeye başladı. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak gerileyen altın, önceki kapanışına göre %0,8 azalarak 2.721 liradan kapanış yapmıştı.

Güncel Altın Fiyatları

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 10.15 itibarıyla %0,2 değer kazancıyla 2.725 lira seviyesine ulaştı. Aynı zamanda çeyrek altın 4.510 liradan, Cumhuriyet altını ise 17.970 liradan satılmakta.

ABD Merkez Bankası ve Ekonomik Veriler

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ons altın, şu an 2.498 dolardan işlem görmekte. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasında bu aydan itibaren gevşemeye gidebileceği fiyatlar arasında yer alıyor. Yıl sonuna kadar atılacak adımların büyüklüğü ise belirsizlik taşıyor.

Analistler, cuma günü açıklanacak istihdam raporunun ABD ekonomisinin yönü hakkında daha fazla bilgi sağlayabileceğini belirtmekte. Bu verilerin Fed'in gelecekteki hareketlerini belirlemede etkili olacağı kaydediliyor.

Para Piyasalarında Beklentiler

Piyasalardaki beklentilersa, Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimine gideceği yönünde olumlu. Ayrıca, 50 baz puanlık bir indirim kasım veya aralık toplantılarında yapılabilir.

Bugün yurt içindeki finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ile yurt dışında ABD imalat sanayi PMI verileri izlenecek. Teknik olarak altının ons fiyatında 2.530 seviyesi direnç, 2.485 dolarlık seviyenin ise destek konumunda olduğu bildirildi.

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