Altın Fiyatlarında Yükseliş: Gram 3.368 Lira, Çeyrek 5.640 Lira

Haftanın ilk işlem gününde altının gramı 3.368 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise 5.640 liraya ulaştı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 09:47
Altın Fiyatlarında Yükseliş: Gram 3.368 Lira, Çeyrek 5.640 Lira

Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayarak 3 bin 368 liradan işlem görüyor. Geçtiğimiz Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 3 bin 357 lira ile tamamlamıştı.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Yeni haftanın başlangıcında gram altındaki artışla birlikte, çeyrek altın 5 bin 640 lira, Cumhuriyet altını ise 22 bin 470 lira seviyesinden satılmaktadır. Aynı dakikalarda altının ons fiyatı, %0,2 artışla 2 bin 892 dolardan işlem görmektedir.

ABD Ekonomisi ve Küresel Piyasalar

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri ile ilgili adımları, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesiyle birlikte, para piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl boyunca iki faiz indirimi yapabileceği öngörülmektedir.

Risk Algısı ve Bütçe Dengesi

Dolar endeksi bu haftaya %0,1 azalışla 106,7 seviyesinden başlarken, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların sona yaklaşmasıyla ilgili beklentiler risk algısının azalmasına katkı sağlıyor. Bugün, yurt içinde bütçe dengesi verileri takip edilirken, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nin dış ticaret dengesi verileri izlenecek. Teknik açıdan altının ons fiyatı için 2 bin 900 dolar seviyesi direnç, 2 bin 860 dolar ise destek konumunda bulunmaktadır.

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