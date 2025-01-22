Altın Fiyatlarında Yükseliş: Gram Altın 3.149 Lira

Altın Fiyatları Bugün Yükselişte

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 3.149 liradan işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki artışla birlikte değer kazanan altının gram fiyatı, önceki kapanışına göre %1,5 artışla 3.141 liradan günü tamamladı.

Güncel Fiyatlar

Yeni güne yükselişle devam eden gram altın, saat 09.50 itibarıyla %0,3 değer kazanarak 3.149 lira seviyesine ulaştı. Bu dönemde çeyrek altın 5.160 lira, Cumhuriyet altını ise 20.570 lira olarak işlem görüyor.

Ons Fiyatı ve Dış Faktörler

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre %0,2 primle 2.747 dolardan işlem görmekte. ABD'deki yeni yönetimin ticari tarife uygulamalarına dair tahminler, ülke ekonomisinde enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabileceği yönünde kaygılar taşımakta. Bu durum, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmakta.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,59 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi ise yatay seyirle 108,1 seviyesinden güne başladı. Analistler, altının ons fiyatının, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağı ticaret politikalarının güvenli liman talebini artırabileceğini ve zayıf seyreden dolar endeksi ile birlikte yükselebileceğini belirttiler.

Piyasa Gündemi

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğu, yurt dışında ise Avrupa Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de öncü endeksin takip edileceği belirtiliyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.780 dolar seviyesinin direnç, 2.710 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyorlar.