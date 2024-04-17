Altın fiyatlarını tepetaklak yapacak gelişme! Bu fiyat aralığına aman dikkat

ALTINDA KRİTİK UYARI İSLAM MEMİŞ’TEN GELDİ… AMAN DİKKAT!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısına kritik bir uyarıda bulundu. Geçtiğimiz günlerde İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarının ardından küresel piyasalar ve altının bundan etkileneceğini ifade eden Memiş yatırımcıları uyardı. İslam Memiş yatırımcılar için ne dedi ?İşte detaylar…





SÜREÇ BAŞLADI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği saldırıların küresel piyasaları önemli ölçüde etkileyecek.

Memiş, Youtube kanalından yatırımcıların endişelerine yönelik bazı açıklamalarda bulundu. Memiş :“İran’ın İsrail’e misilleme yapması bekleniyordu ve bu beklenen haberle birlikte küresel piyasalarda ciddi sert dalgalanmalar yaşanabilir. Dünya artık yeni bir savaş fiyatlaması içine girecek. Ramazan Bayramı dolayısıyla piyasalar kapalı olacak, bu da Türkiye için bir avantaj sağlayacak.

Dün altın ons fiyatı 2 bin 431 dolara kadar yükseldi. Ancak panik alımı yapılmaması konusunda ciddi uyarılar yapılmıştı. Akşam saatlerinde 100 dolarlık bir gerileme yaşandı. Gram altın/TL fiyatında ise 2700 lira seviyesine kadar bir yükseliş yaşandı, ancak burada 140 liralık bir gerileme oldu. Haftayı 2 bin 575 lira seviyesinde tamamladık.

Bugünden itibaren dünya genelinde yatırımcıların daha fazla risk alacağı bir süreç başladı. Savaş konusu gündeme geldiğinde küresel ekonomik belirsizliklerin artması kaçınılmaz olacaktır.” Dedi.

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