Altının gramı 4 bin 824 liraya geriledi — Çeyrek 8 bin 80, Cumhuriyet 32 bin 571 lira

Altının gramı yeni güne düşüşle başlayarak 4 bin 824 liradan işlem görüyor; çeyrek 8 bin 80, cumhuriyet 32 bin 571 lira. Fed, TCMB ve enflasyon verileri izleniyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 09:54
Altının gramı 4 bin 824 liraya geriledi — Çeyrek 8 bin 80, Cumhuriyet 32 bin 571 lira

Altının gramı 4 bin 824 liraya geriledi

Altının gramı yeni güne düşüşle başlayarak 4 bin 824 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 4 bin 830 liradan tamamlamıştı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 4 bin 824 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 80 liradan, cumhuriyet altını 32 bin 571 liradan satılıyor.

Ons ve küresel gelişmeler

Altının onsu, yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,2 azalışla 3 bin 634 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar piyasalarda etkisini sürdürüyor. Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin varlık fiyatları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, enflasyon verisinin ardından Fed'in yol haritasının daha belirgin hale gelebileceğini belirterek, verinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda dolara olan talebin artabileceğini ve bunun altın fiyatlarını kısa vadede olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Yurt içi politika ve beklentiler

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı piyasaların odağında bulunuyor. Analistler, ECB'nin politika faizlerini sabit bırakmasının beklendiğini belirtti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler ise eylül ayında TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor.

Analistler teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 600 dolar seviyesinin destek, 3 bin 700 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Temmuzda Ticaret Satış Hacmi %11,6, Perakende %13 Arttı
2
Dolar/TL 41,2930'da yükselişte
3
TÜİK: Toplam ciro endeksi Temmuz'da yıllık yüzde 38,8 arttı
4
Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı: BIST 100 10.573,34'te
5
Türkiye Günlük Elektrik Verileri: Üretim 1 milyon 29 bin 597 megavatsaat, Tüketim 1 milyon 35 bin 188 megavatsaat
6
Avrupa Borsaları ECB Kararı Öncesi Almanya Hariç Pozitif Seyrediyor
7
Altının gramı 4 bin 824 liraya geriledi — Çeyrek 8 bin 80, Cumhuriyet 32 bin 571 lira

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te