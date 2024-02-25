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Araç sahiplerinin yüreği ferahlayacak! O cezaları ödemenize gerek kalmadı!

Hız aşımı için aldığınız cezalar iptal olacak! Trafik cezaları için emsal niteliğinde karar çıktı! Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 25.02.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 14:51
Araç sahiplerinin yüreği ferahlayacak! O cezaları ödemenize gerek kalmadı!

İzmir Menemen Sulh Ceza Hakimliği, avukat Oğuzhan Bizkevelci'nin trafik cezasına itirazını haklı bularak, trafik radarları tarafından hız sınırı aşımı nedeniyle verilen cezalara önemli bir açıklık getirdi. Hakimlik, hız ölçüm cihazlarında yüzde 2 hata payı olabileceği görüşüne vararak, bu kararın tüm trafik cezaları için emsal niteliğinde olduğunu vurguladı.

Olay, 3 Ocak'ta Menemen Çevre Yolu civarında yaşandı. Avukat Oğuzhan Bizkevelci'ye, 120 kilometrelik hız sınırının olduğu yolda 135 kilometre hız yapması ve yüzde 10 aşım tolerans sınırını 3 kilometre aşması nedeniyle idari para cezası verilmişti. Ancak avukat, bu cezaya yasa ve usullere aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz etti.

Menemen Sulh Ceza Hakimliği, yaşanan olayda hız sınırı aşımının radar cihazıyla tespit edildiğini ancak hata payının yüzde 2 civarında olduğunu belirtti. Hakimlik, trafik, hava, yol ve hata şartlarının etkisi göz önüne alındığında, itirazcının haklı olduğuna karar verdi. Bu kapsamlı değerlendirme sonucunda idari para cezasının hukuka aykırı olduğuna hükmeden hakimlik, cezanın iptaline karar verdi.

trafik cezası

Avukat Oğuzhan Bizkevelci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu karar doğrultusunda bu tür davalarda verilen 2 hata payı koyulması gerektiğine karar verildi. Kararın emsal niteliğinde olduğu bir gerçek. Böyle durumlar yaşayan vatandaşlar olayı yargıya taşıyarak haklarını arayabilirler" şeklinde konuştu.

Bu kararın, hız sınırı aşımı cezalarında daha fazla şeffaflık ve adil uygulama sağlayabileceği düşünülüyor. Trafik cezalarında hata payının kabul edilmesi, benzer durumlarla karşılaşan diğer vatandaşlar için de önemli bir örnek teşkil edebilir.

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