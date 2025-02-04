Asya Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor

Asya Borsaları Pozitif Seyir İzliyor

Asya borsalarında yeni işlem gününde pozitif bir seyir gözlemleniyor. ABD ve Çin arasında ek gümrük vergilerine yönelik gelen haber akışı yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Kanada ve Meksika’ya yönelik gümrük vergilerini ertelemesi, Çin’e uygulanan yüzde 10’luk gümrük vergisi konusunda müzakere ihtimalini gündeme getirdi. Trump, Çin ile muhtemelen 24 saat içinde görüşeceklerini belirterek, ülkeye uygulanan ek gümrük vergisinin, anlaşma sağlanamaması durumunda artabileceği uyarısında bulundu.

Analistler, ABD’nin ek gümrük vergisi kararının ardından gelen tepkilerle birlikte ticaret savaşı endişelerinin arttığını ifade ediyor. Bu noktada, enflasyonla mücadele eden ekonomilerin öncelikli olarak diyalog yolunu seçmesini vurguluyorlar.

Çin tarafının müzakere ihtimaline sıcak baktığı belirtilirken, ülkede süregelen zayıf iç talep ve gayrimenkul sorunlarının Çin ekonomisini olumsuz etkilediği kaydedildi.

Bu gelişmeler ışığında, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artışla 38.776 puandan, Güney Kore’de ise Kospi endeksi yüzde 1,1 yükselişle 2.482 puandan kapanış yaptı.

Şu anda Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 değer kazanarak 20.695 puandan işlem görüyor. Ayrıca Hindistan’da Sensex endeksi de yüzde 0,9 primle 77.843 puandan seyrediyor.

Öte yandan, Çin’de piyasalarda tatil dolayısıyla işlemler gerçekleşmiyor.