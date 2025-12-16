DOLAR
Şekerbank-EBRD iş birliği: 60 milyon euro ile kadın KOBİ ve genç girişimcilere destek

Şekerbank ile EBRD, kadın liderliğindeki KOBİ’ler ve genç girişimcilere 60 milyon euro tutarında kredi sağlanması için anlaşma imzaladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:50
Şekerbank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) ile kapsayıcı büyümeyi desteklemek amacıyla 60 milyon euro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladı.

Kaynak dağılımı

Sağlanan 4 yıl vadeli kaynak, Türkiye İş Hayatında Kadın (Türkiye Women in Business - TurWiB-II) programı kapsamında kadın liderliğindeki KOBİ’lere 30 milyon euro ve Türkiye İş Hayatında Gençler (Türkiye Youth in Business - TurYiB) programı kapsamında genç girişimcilere 30 milyon euro olacak şekilde tahsis edilecek.

Banka, bu finansmanla istihdam sağlayan yatırımları desteklemeyi ve özellikle Anadolu’daki kadın liderliğindeki KOBİ’lerin ve genç girişimcilerin sürdürülebilir büyümelerine katkı sunmayı hedefliyor.

Yetkililerin açıklamaları

Fatma Nur Çetinel, Şekerbank Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı, EBRD ile uzun yıllara dayanan iş birliklerini TurWiB-II ve TurYiB programlarıyla yeni bir aşamaya taşımaktan memnuniyet duyduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu önemli kaynak, kadın liderliğindeki KOBİ’lerin ve genç girişimcilerin yatırımlarını güçlendirmelerine, üretim ve istihdam potansiyellerini artırmalarına destek sağlayacak. KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki belirleyici rolü düşünüldüğünde, özellikle Anadolu’da faaliyet gösteren işletmelere ulaşacak bu finansmanın bölgesel kalkınmaya da önemli katkısı olacağına inanıyoruz. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bankacılıkta sahip olduğumuz öncü rol ile kalkınma odaklı uluslararası finans kuruluşlarından edindiğimiz kaynaklarla finansa erişimi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz."

Oksana Yavorskaya, EBRD Türkiye Başkan Yardımcısı, ise; "Banka ile olan bu iş birliğimiz, kapsayıcı ve rekabetçi ekonomileri teşvik etme konusundaki süregelen kararlılığımızı göstermektedir. Kadınları ve genç girişimcileri güçlendirerek, Türkiye’nin tam ekonomik potansiyelini ortaya çıkarmaya ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaya yardımcı oluyoruz" dedi.

