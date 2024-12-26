Asya Borsalarında Pozitif Seyir: Güney Kore Hariç

Asya borsalarında Güney Kore hariç pozitif bir seyir gözlemleniyor. Dünya genelinde Noel tatili nedeniyle işlem hacminin düşük olduğu dikkat çekerken, Japonya'da otomotiv hisseleri öncülüğünde alıcılı bir görünüm sergileniyor.

Japonya'nın önemli otomotiv şirketlerinin verimliliği artırmak amacıyla birleşme kararı alındığına dair gelen haberler, piyasalarda olumlu bir etki yarattı. Mitsubishi hisseleri yaklaşık yüzde 7,4, Toyota Motor hisseleri yüzde 6,1, Nissan hisseleri yüzde 5,5, Mazda hisseleri yüzde 4,6, Honda hisseleri yüzde 4,2 ve Subaru hisseleri yüzde 3 oranında yükseliş kaydetti.

Öte yandan, Çin ve Japonya arasında güvenlik alanına yönelik sorunların tartışılacağı bir diyalog mekanizması konusunda anlaşmaya varıldığı açıklandı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Japonya Dışişleri Bakanı Ivaya Takeşi, Çin'deki ziyaretinde mevkidaşı Vang Yi ve Başbakan Li Çiang ile görüştü.

Bu gelişmeler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 artışla 39.578 puandan işlem görürken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 azalışla 2.429 puan seviyesinden günü tamamladı.

Şu anda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselişle 3.398 puan seviyesinden işlem görmekte, Hindistan'da ise Sensex endeksi yüzde 0,1 değer kazancı ile 78.542 puandan işlem yapıyor.