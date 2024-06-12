ATM'lerde yeni dönem resmen başladı! O bankamatiklerden para çekenler dikkat

Türkiye'nin yedi büyük kamu bankası, müşteri memnuniyetini artırabilmek ve bankacılık hizmetlerine erişimi geliştirmek adına ATM hizmetlerini ortak platformda birleştirme kararı aldıklarını duyurdu. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT, bu stratejik ittifakla finansal teknolojiler alanında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLATILIYOR

Yeni geliştirilen "TAM" platformu, üye bankaların müşterileri için tek noktadan kapsamlı olarak bankacılık işlemleri sunma olanağı sağlıyor. Platformdan para çekme, para yatırma ve bakiye sorgulama gibi bazı temel işlemlerin yanı sıra pek çok bankacılık hizmeti de sunuluyor. Bu sayede müşteriler zaman ve mekan sınırlaması olmadan işlemlerini hem hızlı hem de kolay bir şekilde tamamlayabilmektedir.

ATM AĞI DAHA DA GENİŞLİYOR





TAM platformu şu anda 81 ilde 5.600 ATM'ye hizmet veriyor. Planlanan genişlemeyle üye bankaların ATM sistemine bağlanıldığında toplam 19 bin ATM sayısına ulaşılması hedefleniyor. Bu genişleme, müşteri erişimini iyileştirir ve ATM'leri kullanırken beklenen kalite standartlarını yükseltir.

Bu ortaklığın orta vadede ekonomiye yaklaşık 500 milyon dolar katkı sağlaması amaçlanıyor. ATM'lerden gerçekleştirilen işlemlerin artması, geleneksel şube bankacılığı işlemlerinin payını azaltarak operasyonel süreçlerin daha da iyi yönetilmesine imkan sağlıyor. Projeye göre sahadaki genel hizmet kalitesinde ciddi bir artış bekleniyor.

"TAM" projesinin amacı, nakit ve çevre sistemlerinin yönetim süreçlerini birleştirip ATM'lerde gereksiz kullanılmayan para miktarını azaltmaktır. Ayrıca merkezi yönetim, operasyonel maliyetlerin azaltılması, etkin nakit yönetimi ve güvenli kullanım açısından önemli faydalar sağlıyor..