Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Savunma Yatırımlarıyla Artış Gösterdi

Yatırımcı Güveni Yükseldi

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, Avrupa Birliği (AB) ve Almanya'daki milyarlarca dolarlık savunma ve altyapı yatırım programlarının açıklanmasıyla mart ayında 9,8 puan artışla eksi 2,9 seviyesine yükseldi. Şubat ayında ise endeks eksi 12,7 değerindeydi.

Sentix Verileri Açıklandı

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, mart ayına ait Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı. Bu veriler ışığında, eksi 2,9'luk oran, Haziran 2024 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi oldu ve yatırımcıların geleceğe dair olumlu beklentilerini gösterdi.

Yatırımcı Beklentileri Artış Gösterdi

Yatırımcıların gelecek 6 ay için beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de önemli bir sıçrama yaparak 1'den 18’e yükseldi. Bu, Temmuz 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan bir grafik. Ayrıca, Mevcut Durum Endeksi de eksi 25,5 bire eksi 21,8’e çıktı.

Ekonomik Beklentilerde İyileşme

Sentix'in açıklamasına göre, Avrupa Birliği ve Almanya'daki savunma ile altyapı yatırımları yatırımcıların ekonomiye dair beklentilerini iyileştirdi. Açıklamada, "Borçla finanse edilen silahlanma programları ve altyapı yatırımları, yatırımcıları daha fazla ekonomik gelişme konusunda heyecanlandırdı" ifadeleri kullanıldı.

Almanya İçin Coşkulu Beklentiler

Özellikle Almanya konusunda, Sentix Yatırımcı Güven Endeksi mart ayında 17,2 puan artarak eksi 12,5 puana yükseldi. Bu, Nisan 2023 tarihinden bu yana en yüksek değere işaret ediyor. Almanya'daki Mevcut Durum Endeksi de eksi 50,8 puandan eksi 40,5 puana çıkarak, Temmuz 2024’ten beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Sonuç olarak, yatırımcıların Almanya için "coşkulu" olduğu belirtiliyor. Anket, 6-8 Mart tarihlerinde 1.097 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.