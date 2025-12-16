DOLAR
DİKA 2025 Altıncı Yönetim Kurulu Toplantısı Şırnak'ta: İstihdam ve Bölgesel Kalkınma Öne Çıktı

DİKA'nın 2025 altıncı Yönetim Kurulu Toplantısı Şırnak'ta yapıldı; istihdam, üretim ve TRC3 Bölgesi kalkınma hedefleri vurgulandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 13:36
DİKA 2025 Altıncı Yönetim Kurulu Toplantısı Şırnak'ta: İstihdam ve Bölgesel Kalkınma Öne Çıktı

DİKA 2025 Altıncı Yönetim Kurulu Toplantısı Şırnak'ta

Toplantı ve Vali Kızılkaya'nın Mesajı

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)nın 2025 yılı altıncı Yönetim Kurulu Toplantısı, Şırnak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Siirt Valisi ve Siirt Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, ajansın bölgesel kalkınmadaki rolüne dikkat çekerek yürütülen projelerin üretim, istihdam ve sosyal refaha doğrudan katkı sunduğunu vurguladı. Vali Kızılkaya, DİKA'nın 2025 yılı boyunca hayata geçirdiği analiz, planlama ve destek programlarının TRC3 Bölgesinin kalkınma hedefleriyle uyumlu şekilde ilerlediğini belirtti ve özellikle gençler ile kadınlara yönelik istihdam odaklı projelerin önemine işaret etti.

Vali Kızılkaya, "Bölgemizde kurulan üretim tesisleriyle binlerce vatandaşımız iş sahibi olurken, gençlerimizin ve kadınlarımızın üretime katılımı her geçen gün artmaktadır. Bu tablo, doğru planlama ve güçlü iş birliğinin bir sonucudur" dedi.

Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında belirlenen yatırım konularının bölgenin potansiyelini harekete geçireceğini ifade eden Vali Kızılkaya, kamu kurumları, üniversiteler, ticaret ve sanayi odalarıyla sağlanan koordinasyonun kalkınma sürecine ivme kazandırdığını söyledi. Ulusal ve uluslararası kaynaklarla desteklenen projelerin bölgenin rekabet gücünü artıracağını dile getiren Kızılkaya, ajansın önümüzdeki dönemde de sahada etkisi hissedilen çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti. Toplantının Şırnak'ta gerçekleştirilmesinin önemine değinen Vali Kızılkaya, ev sahipliği dolayısıyla Şırnak Valiliğine teşekkür ederek DİKA'nın bölge illeri arasındaki dayanışmayı güçlendiren bir yapı olduğunu ekledi.

Katılımcılar

Şırnak Öğretmen Evinde düzenlenen toplantıya; Şırnak Valisi Birol Ekici, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman Valisi Ekrem Canalp, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak İl Genel Meclis Başkanı Galip Külter, Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş, Mardin TSO Başkanı Hatip Çelik ile ajans temsilcileri katıldı.

