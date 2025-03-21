Avrupa Borsalarında Düşüş: Stoxx Europe 600 Endeksi Geriledi

Avrupa borsaları, düşüşle kapandı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,6 değer kaybıyla 549,67 puana geriledi.

Ülkelerin Endeks Performansları

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 azalarak 8.646,79 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 değer kaybıyla 8.042,95 puana, İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,39 düşüşle 39.035,71 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,47 değer kaybıyla 22.891,68 puana indi.

Parite ve Ekonomik Gelişmeler

Avro/dolar paritesi TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 0,323 düşüşle 1,082 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşında atacağı yeni adımlara ilişkin endişeler, risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Avrupa'da ise tarife endişeleri sürüyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün yaptığı açıklamalarda ABD'nin tarifeleri ile Avrupa Birliği'nin (AB) buna karşı misillemesinin Avro Bölgesi'nin ekonomik büyümesini zayıflatacağını ve enflasyonu yükselteceğini ifade etti.

İngiltere Merkez Bankası da dün politika faizini yüzde 4,5'te sabit tutarken tarifelerden kaynaklı belirsizliklere dikkat çekti.

Havalılık Sektöründeki Etkiler

İngiltere'de Londra Heathrow Havalimanı’nı etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle havalimanının gün boyunca kapalı kalması, havacılık şirketlerinin hisselerinde düşüşe yol açtı. Seyahat sektörünün hisseleri yüzde 1,6 düşerken, British Airways'in çatı şirketi International Airlines Group’un hisseleri yüzde 1,9 değer kaybıyla günü tamamladı.