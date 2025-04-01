Avrupa Borsalarında Yükseliş: Stoxx Europe 600 %1 Arttı

Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %1 yükselişle 539,3 puan seviyesine ulaştı. Almanya'da DAX 40 endeksi %1,2 artışla 22.431 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %0,8 değer kazancıyla 8.649 puan seviyesinden işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1 primle 38.413 puan olurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,6 kazançla 13.217 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi ise %0,9 yükselişle 7.860 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizlikler ve bu tarifelerin küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğine dair endişelerle karışık bir seyir gözlemleniyor. Ancak Avrupa borsalarında alıcılı bir hava hakimken, Donald Trump'ın yarın açıklayacağı karşılıklılık esaslı tarifelere ilişkin haber akışı yatırımcıların bu konuda dikkatini çekiyor.

Dün düşüş eğiliminin gözlemlendiği bölge endeksleri, yeni işlem gününde toparlanıyor. Özellikle savunma sanayi hisselerindeki yükseliş dikkat çekiyor. Bölgedeki yetkililerin sözle yönlendirmeleri de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün yaptığı açıklamada ABD'nin tarifelerinin enflasyonu destekleyeceğini belirtti. Ayrıca, ticaret konusundaki müzakerelere açık olduklarını ifade eden Von der Leyen, AB'nin gerektiğinde misilleme yapmak için güçlü bir planının olduğunu ve karşı önlemler için tüm araçların masada bulunduğunu kaydetti.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da mart ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,3 ile beklentilerin altında gelerek zayıf kalmaya devam etti. Avro Bölgesi'nde de aynı döneme ilişkin imalat sanayi PMI 48,6 ile tahminlerin altında gerçekleşti.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde bu gün açıklanacak mart ayı enflasyon verileri yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde enflasyonun yanı sıra işsizlik oranı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı takip edilecek.