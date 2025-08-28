Bakan Ömer Bolat: Enflasyon %33,5'e Geriledi, Erzurum'a 150 Milyon TL Ek Destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Erzurum'da Konuştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Erzurum'da düzenlenen 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı açılışında ekonomiye ve esnafa yönelik gelişmeleri aktardı. Bakan Bolat, enflasyon ve finansman şartlarındaki iyileşmeye dikkat çekti.

Enflasyon ve Finansman Şartlarında İyileşme

Bakan Bolat, enflasyonla ilgili olarak, "Enflasyon 2023'lerde yaklaşık yüzde 65-70'lere yakın rakamlardı, şimdi 33,5'e kadar gerilettik. Tam 15 aydır enflasyon oranı her ay geriliyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca faiz ve finansman maliyetlerinde de gerileme başladığını, ilgili kurumların bu süreci takip ettiğini belirtti.

Bolat, TOBB'un "nefes kredisi" ile KGF desteklerinin sürdüğünü ve enflasyon düştükçe finansman şartlarının daha da iyileşeceğini vurguladı. İkinci çeyrekte sanayi üretiminde %7'nin üzerinde artış kaydedildiğini ve büyümenin birinci çeyreğe göre yükseldiğini söyledi.

Esnafa Yeni 150 Milyon TL Destek

Erzurum'da esnafa verilen desteklerin devam ettiğini aktaran Bolat, ilde bu yılın 7 ayında 709 milyon lira destek sağlandığını belirtti. 22 yılda Erzurum'daki esnafın 33.373 defa kredi kullanarak toplam 5 milyar lira destek aldığı bilgisi paylaşıldı.

Bakan Bolat, bir müjde vererek, "TEZKOP başkanımızla görüştüm ve Halkbank Genel Müdürü sağ olsun her zaman TEZKOP ile esnafımızın yanında. Esnaf Kefalet Kooperatifi üyelerimiz için inşallah yarın itibariyle 150 milyon liralık daha yüzde 50 sübvansiyonlu, yüzde 25 maliyetli, 4 yıl geri ödemeli esnaf kredisini buraya göndermiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Erzurum'da İhracat ve Dış Ticaret