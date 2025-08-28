Bakan Ömer Bolat: Enflasyon %33,5'e Geriledi, Erzurum'a 150 Milyon TL Ek Destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Erzurum'da Konuştu
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Erzurum'da düzenlenen 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı açılışında ekonomiye ve esnafa yönelik gelişmeleri aktardı. Bakan Bolat, enflasyon ve finansman şartlarındaki iyileşmeye dikkat çekti.
Enflasyon ve Finansman Şartlarında İyileşme
Bakan Bolat, enflasyonla ilgili olarak, "Enflasyon 2023'lerde yaklaşık yüzde 65-70'lere yakın rakamlardı, şimdi 33,5'e kadar gerilettik. Tam 15 aydır enflasyon oranı her ay geriliyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca faiz ve finansman maliyetlerinde de gerileme başladığını, ilgili kurumların bu süreci takip ettiğini belirtti.
Bolat, TOBB'un "nefes kredisi" ile KGF desteklerinin sürdüğünü ve enflasyon düştükçe finansman şartlarının daha da iyileşeceğini vurguladı. İkinci çeyrekte sanayi üretiminde %7'nin üzerinde artış kaydedildiğini ve büyümenin birinci çeyreğe göre yükseldiğini söyledi.
Esnafa Yeni 150 Milyon TL Destek
Erzurum'da esnafa verilen desteklerin devam ettiğini aktaran Bolat, ilde bu yılın 7 ayında 709 milyon lira destek sağlandığını belirtti. 22 yılda Erzurum'daki esnafın 33.373 defa kredi kullanarak toplam 5 milyar lira destek aldığı bilgisi paylaşıldı.
Bakan Bolat, bir müjde vererek, "TEZKOP başkanımızla görüştüm ve Halkbank Genel Müdürü sağ olsun her zaman TEZKOP ile esnafımızın yanında. Esnaf Kefalet Kooperatifi üyelerimiz için inşallah yarın itibariyle 150 milyon liralık daha yüzde 50 sübvansiyonlu, yüzde 25 maliyetli, 4 yıl geri ödemeli esnaf kredisini buraya göndermiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Erzurum'da İhracat ve Dış Ticaret
Bolat, Erzurum'un ihracatında artış olduğunu belirterek, Türk Ticaret Bankası'nın yıl sonuna kadar Erzurum şubesini açacağını ve bu bankanın ihracat kredilerinde %50 sübvansiyon sağlayacağını söyledi. Buna bağlı olarak Erzurumlu ihracatçıların destekleneceğini ifade etti. Erzurum'un 2024 yılı faaliyet bazında ihracatının 164 milyon dolar olduğunu, bunun 2023'e göre yüzde 53 artış olduğunu aktardı. Ocak-temmuz döneminde ise ilin ihracatının 85,5 milyon dolar olduğunu belirtti. İthalatta ise geçen yıl 91 milyon dolar olan rakamın, bu yılın ilk 7 ayında 64 milyon dolar olduğunu ve ilin bu dönemde yaklaşık 20 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiğini söyledi. Bakan Bolat, bir şehrin gelişimini istihdam artışıyla ölçtüklerini belirterek, Erzurum'da aktif sigortalı sayısının 2002'de 97 bin iken bugün 177 bin'e yükseldiğini, bunun yaklaşık yüzde 81 artışa tekabül ettiğini dile getirdi. Erzurum'un Kış Turizm Başkenti ve Avrupa Kış Sporları Merkezi olarak öne çıktığını; tarım, hayvancılık ve sanayide atılım olduğunu vurgulayan Bolat, hükümetin 22 yılda ilde 176 milyar lira kamu yatırımı yaptığını söyledi. Programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ETSO Başkanı Saim Özakalın, Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ve ETSO üyeleri katıldı. (Bitti)
İstihdam, Yatırımlar ve Şehirleşme
Programa Katılanlar
