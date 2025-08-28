DOLAR
41,02 0,07%
EURO
48,08 -0,58%
ALTIN
4.508,9 -0,64%
BITCOIN
4.611.591,11 -0,14%

Bakan Ömer Bolat: Enflasyon %33,5'e Geriledi, Erzurum'a 150 Milyon TL Ek Destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyonun %33,5'e gerilediğini, Erzurum esnafına yarın 150 milyon TL daha sübvansiyonlu kredi verileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 21:13
Bakan Ömer Bolat: Enflasyon %33,5'e Geriledi, Erzurum'a 150 Milyon TL Ek Destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Erzurum'da Konuştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Erzurum'da düzenlenen 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı açılışında ekonomiye ve esnafa yönelik gelişmeleri aktardı. Bakan Bolat, enflasyon ve finansman şartlarındaki iyileşmeye dikkat çekti.

Enflasyon ve Finansman Şartlarında İyileşme

Bakan Bolat, enflasyonla ilgili olarak, "Enflasyon 2023'lerde yaklaşık yüzde 65-70'lere yakın rakamlardı, şimdi 33,5'e kadar gerilettik. Tam 15 aydır enflasyon oranı her ay geriliyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca faiz ve finansman maliyetlerinde de gerileme başladığını, ilgili kurumların bu süreci takip ettiğini belirtti.

Bolat, TOBB'un "nefes kredisi" ile KGF desteklerinin sürdüğünü ve enflasyon düştükçe finansman şartlarının daha da iyileşeceğini vurguladı. İkinci çeyrekte sanayi üretiminde %7'nin üzerinde artış kaydedildiğini ve büyümenin birinci çeyreğe göre yükseldiğini söyledi.

Esnafa Yeni 150 Milyon TL Destek

Erzurum'da esnafa verilen desteklerin devam ettiğini aktaran Bolat, ilde bu yılın 7 ayında 709 milyon lira destek sağlandığını belirtti. 22 yılda Erzurum'daki esnafın 33.373 defa kredi kullanarak toplam 5 milyar lira destek aldığı bilgisi paylaşıldı.

Bakan Bolat, bir müjde vererek, "TEZKOP başkanımızla görüştüm ve Halkbank Genel Müdürü sağ olsun her zaman TEZKOP ile esnafımızın yanında. Esnaf Kefalet Kooperatifi üyelerimiz için inşallah yarın itibariyle 150 milyon liralık daha yüzde 50 sübvansiyonlu, yüzde 25 maliyetli, 4 yıl geri ödemeli esnaf kredisini buraya göndermiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Erzurum'da İhracat ve Dış Ticaret

Bolat, Erzurum'un ihracatında artış olduğunu belirterek, Türk Ticaret Bankası'nın yıl sonuna kadar Erzurum şubesini açacağını ve bu bankanın ihracat kredilerinde %50 sübvansiyon sağlayacağını söyledi. Buna bağlı olarak Erzurumlu ihracatçıların destekleneceğini ifade etti.

Erzurum'un 2024 yılı faaliyet bazında ihracatının 164 milyon dolar olduğunu, bunun 2023'e göre yüzde 53 artış olduğunu aktardı. Ocak-temmuz döneminde ise ilin ihracatının 85,5 milyon dolar olduğunu belirtti. İthalatta ise geçen yıl 91 milyon dolar olan rakamın, bu yılın ilk 7 ayında 64 milyon dolar olduğunu ve ilin bu dönemde yaklaşık 20 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiğini söyledi.

İstihdam, Yatırımlar ve Şehirleşme

Bakan Bolat, bir şehrin gelişimini istihdam artışıyla ölçtüklerini belirterek, Erzurum'da aktif sigortalı sayısının 2002'de 97 bin iken bugün 177 bin'e yükseldiğini, bunun yaklaşık yüzde 81 artışa tekabül ettiğini dile getirdi.

Erzurum'un Kış Turizm Başkenti ve Avrupa Kış Sporları Merkezi olarak öne çıktığını; tarım, hayvancılık ve sanayide atılım olduğunu vurgulayan Bolat, hükümetin 22 yılda ilde 176 milyar lira kamu yatırımı yaptığını söyledi.

Programa Katılanlar

Programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ETSO Başkanı Saim Özakalın, Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ve ETSO üyeleri katıldı.

(Bitti)

İLGİLİ HABERLER

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Ömer Bolat: Enflasyon %33,5'e Geriledi, Erzurum'a 150 Milyon TL Ek Destek
2
Nvidia Bilançosu ve Fed Endişeleri Küresel Piyasaları Etkiliyor
3
Mobil İnternette Rekor: İnternete Erişimde Pay Yüzde 60'a Yükseldi
4
Akkuyu Nükleer AŞ: Türkiye'nin İlk Nükleer Santrali'nde Devreye Alma Süreci Başladı
5
TCMB Başkanı Karahan: Fiyat İstikrarı İçin Sıkı Para Politikasını Süreceğiz
6
Özelleştirme Kapsamında İmar Planı Değişiklikleri Resmi Gazete'de Yayımlandı
7
Otomotiv Sektörü Ekim Ayında İhracatta Rekor Kırdı

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı