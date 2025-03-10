Türkiye'nin İlk Girişim Ofisi Bilkent Cyberpark'ta Açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk girişim ofisini (GO) Bilkent Cyberpark'ta açtıklarını duyurdu. Açılışta yaptığı konuşmada, girişimcilerin potansiyel müşterilere ve yatırım fırsatlarına doğrudan erişim imkanı sağlayan yeni GO ofislerini, özellikle şehir merkezlerinde yaygınlaştıracaklarını belirtti.

İnovasyon ve Girişimciliğin Önemi

Kacır, iş dünyasının rekabet avantajı elde etmek için inovasyona daha fazla yatırım yaptığını ifade ederek, girişimciliğin ülkelerin kalkınma yolculuğunda kritik bir rol oynadığını vurguladı. Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinde devler ligine ulaşmayı hedefleyen çok boyutlu politikaları benimsediklerini söyledi.

Teknoparklar ve Destek Programları

Son 22 yılda teknopark sayısının 2'den 105'e çıkarıldığını belirten Kacır, bu teknoparkların 11,500 teknoloji girişimini desteklediğini açıkladı. Ayrıca, Türkiye'de yapılan yatırımlarla girişimlerin finansmana erişiminin artırıldığını ve toplamda 88 milyar liralık yatırımı harekete geçirdiklerini ifade etti.

GO Girişim Ofisi ile Yeni Fırsatlar

GO girişim ofisi, teknoloji girişimlerine mentörlük, danışmanlık ve yatırım fırsatlarına erişim gibi birçok destek sunarak girişimcilerin iş fikirlerini ticarileştirmelerine yardımcı olacak. Ön kuluçka girişimlerinden kira alınmayacak ve genç girişimcilerin projeleri için %50 indirimli kira desteği sağlanacak.

Türkiye Tech Visa Programı

Girişimcilere kapsamlı destek sunan Türkiye Tech Visa Programı ile şu ana kadar 43 farklı ülkeden 223 yabancı teknoloji girişimcisinin Türkiye'ye başvurduğunu belirten Kacır, bu süreçlerin hızlandırılacağını duyurdu.

Yeni Hedefler ve İvme

Kacır, 81 şehirde 100 yeni girişim ofisi açmayı planladıklarını ve bu ofislerin Türkiye'deki teknoloji girişimciliğinin yeni başarı hikayelerinin adresi olacağını kaydetti. Türkiye, önümdeki yıllarda 100 bin teknoloji girişiminin yeşermesi ve 100 Turcorn doğurması hedefinde kararlılıkla ilerliyor.

Bilkent Cyberpark'ın Rolü

Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin, Cybergo Girişim Ofisi sayesinde birçok girişime ev sahipliği yapacaklarını ve Ankara'daki öğrencilere destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Üniversitelerle işbirliğinin önemine de değinen Kacır, Türkiye’nin teknoloji üretme ve geliştirmede şampiyonlar ligine çıkacağına olan inancını yineledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara'da, Bilkent Cyberpark Cybergo Girişim Ofisi Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Kacır, açılışın ardından ofiste yer alan girişimcileri ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara'da, Bilkent Cyberpark Cybergo Girişim Ofisi Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Kacır, açılışın ardından ofiste yer alan girişimcileri ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.