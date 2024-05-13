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Bakan Şimşek cari açık rakamlarını değerlendirdi: “Bu düşüş programımızın başarısı”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mart ayına dair açıklanan cari açık rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, “Mart ayında açıklanan rakamlara göre, 2023’ün Mayıs’ına göre cari açıktaki iyileşme miktarı 25,8 milyar dolar oldu” ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 13.05.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 14:06
Bakan Şimşek cari açık rakamlarını değerlendirdi: “Bu düşüş programımızın başarısı”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mart ayı cari açık miktarını, sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi. Bakan Şimşek, “Cari açık rakamlarına baktığımızda, 8 aydır devam etmekte olan bir düşüş söz konusu. Bu da bizim programımızı başarısıdır. 2023’ün Mayıs ayı rakamlarına göre cari açıkta 265.8 milyar dolarlık bir iyileşmeden bahsedebiliriz” ifadelerini kullandı.

Şimşek, değerlendirmesine şu sözlerle devam etti: “Programımıza duyulan bir güven söz konusu ve bu güven sayesinde dış finansmana erişimimiz artıyor. Sermaye girişi (rezerv hariç), Mart’ta cari açığın 20 milyar dolar üzerinde gerçekleşmiş görülüyor. Bu olumlu görünüm ile döviz rezervlerinde de iyileşme sürecek. Bu durum, makro finansal istikrarın daha da güçleneceğini göstermekte ve dezenflasyon sürecine olumlu bir katkı sağlayacak”

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