Bakan Şimşek cari açık rakamlarını değerlendirdi: “Bu düşüş programımızın başarısı”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mart ayı cari açık miktarını, sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi. Bakan Şimşek, “Cari açık rakamlarına baktığımızda, 8 aydır devam etmekte olan bir düşüş söz konusu. Bu da bizim programımızı başarısıdır. 2023’ün Mayıs ayı rakamlarına göre cari açıkta 265.8 milyar dolarlık bir iyileşmeden bahsedebiliriz” ifadelerini kullandı.

Şimşek, değerlendirmesine şu sözlerle devam etti: “Programımıza duyulan bir güven söz konusu ve bu güven sayesinde dış finansmana erişimimiz artıyor. Sermaye girişi (rezerv hariç), Mart’ta cari açığın 20 milyar dolar üzerinde gerçekleşmiş görülüyor. Bu olumlu görünüm ile döviz rezervlerinde de iyileşme sürecek. Bu durum, makro finansal istikrarın daha da güçleneceğini göstermekte ve dezenflasyon sürecine olumlu bir katkı sağlayacak”