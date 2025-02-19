Belçika, Rusya'nın 258 Milyar Avrosunu Dondurdu

Belçika, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 258 milyar avroluk Rus varlığını dondurdu. Bu rakam, AB ülkeleri arasında en yüksek düzeyde.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:15
Belçika, Rusya'nın 258 Milyar Avrosunu Dondurdu

Belçika, Rusya'nın 258 Milyar Avrosunu Dondurdu

Belçika, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlar kapsamında toplamda 258 milyar avroluk Rus varlığını dondurdu. Bu durum, Belçika'nın Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en fazla Rus varlığının dondurulduğu ülke olmasını sağlıyor.

Yatırımların Durumu

Belçika Maliye Bakanlığı Hazine Birimi, savaş sürecinde dondurulan Rus varlıklarına ilişkin verileri paylaştı. Verilere göre, bu dondurulmuş varlıkların 65 milyar avroluk kısmı doğrudan dondurulmuş varlıklardan oluşurken, 193 milyar avroluk kısmı ise Rusya Merkez Bankası'nın hareketsizleştirilmiş işlemlerini kapsamaktadır.

Euroclear'ın Rolü

Menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear, Belçika'nın dondurulan Rus varlıkları arasındaki önemli bir aktör. AB'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin büyük bir kısmı Euroclear’da yer almaktadır.

Bu olay, küresel ekonomi ve uluslararası ilişkilerde yaşanan değişimlerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Belçika'nın attığı bu adım, uluslararası yaptırımları destekleyen ülkeler arasında önemli bir yerde duruyor.

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