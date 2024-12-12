BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Yükseldi: Piyasalardaki Son Durum

BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü bir öncekine göre sadece 0,16 puan artarak 10.058,63 puan ile kapandı. Gün içindeki hareketler ise 10.026,06 puan ile 10.155,34 puan arasında gerçekleşti.

Güne 50,75 puan ve yüzde 0,50 artışla 10.109,23 puandan başlayan endeks, günü 0,16 puanlık kazançla tamamladı. Mali endeks yüzde 0,08, sanayi endeksi yüzde 0,08, teknoloji endeksi yüzde 0,28 ve hizmetler endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

BIST 30 Endeksi ve Hisse Performansları

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 22,63 puan ve yüzde 0,20 kayıpla 11.037,23 puan seviyesinden kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55’i değer kazanırken, 42'si geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altın ve Döviz Piyasası

Uluslararası piyasalarda saat 18:25 itibarıyla altının ons fiyatı 2 bin 687 dolar seviyesinde işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 3 milyon 60 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 39,62, bileşik getirisi ise yüzde 43,54 olarak gerçekleşti.

Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü alış kuru 34,7933 lira, satış kuru 34,9327 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 34,7784 lira, satışta 34,9178 lira seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalarda saat 18:25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0490, sterlin/dolar paritesi 1,2690 ve dolar/yen paritesi 152,30 seviyesinde seyrediyor. Aynı zamanda Londra Brent tipi ham petrolün varili %1,2 azalışla 72,5 dolardan işlem görmekte.