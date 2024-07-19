Bitcoin'de sular durulmadı! Ünlü ekonomist Bitcoin için pik tarihi verdi

16 Temmuz'dan bu yana kripto para piyasasında önemli bir düşüş yaşandı. Bitcoin gün içinde 54.000 doların altına düşerken altcoinlerin değerindeki düşüş çok daha büyük oldu. Peki Bitcoin (BTC) neden düşmeye başladı? Bitcoin (BTC) neden düşüyor? İşte bu soruların yanıtları..

Mt. Gox Bitcoin transfer hizmetini resmi olarak başlattı ve başta Bitcoin olmak kaydıyla kripto para dünyasında önemli bir düşüş yaşandı. Bitcoin, sabah 53.200 dolara inerken Bitcoin ve altcoinlerin düşüşünün nedeni araştırılmaya başlandı.

Mt. Gox, Haziran ayında Bitcoin (ve Bitcoin Cash) ödemelerine temmuz başından itibaren başlayacaklarını açıklamıştı. Gox'un transferi ne zaman yapacağı ise soru işareti. Dün sabah yapılan küçük miktarlardaki deneme transferi de bir işaret olarak görüldü. Gox, sabah saatlerinde 47.000 BTC'yi TSI'ya aktardı. Bitcoin'lerin bir kısmı bilinmeyen adreslere, bir kısmı da imzalanan dağıtım sözleşmesiyle Bitbank borsasına yönlendirildi.





Altcoinler yeniden eriyor!

Bitcoin'in düşüşü altcoinlerin de erimesine neden oldu. Bitcoin, Ether ve stabilcoinleri hariç tutan TOTAL 3 endeksinin 500 milyar dolara düştüğü görüldü. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri 2 trilyon dolara düşerken Ethereum'un fiyatı 3.000 doların altında ve 2.800 dolar civarında.

Geçtiğimiz haftalarda 700 doların üzerinde seyreden BNB, 500 doların altına düşünce Solana 124 dolara geriledi.