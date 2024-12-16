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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 düşüşle 10.106,05 puana gerileyerek yatırımcıları endişelendirdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 13:15
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Geriledi

Borsa İstanbul'da İlk Yarıda Düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,19 değer kaybederek 10.106,05 puana indi. Saat 13:00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,41 puan azalan endeks, toplamda 32,9 milyar lira işlem hacmiyle dikkat çekti.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi %0,17 değer kazanmasına rağmen, holding endeksi %0,52 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 2,07 ile turizm sektörü olurken, en büyük kayıp ise yüzde 1,79 ile ticaret sektöründe yaşandı.

Küresel İklim ve Yatırımcı Davranışı

Küresel piyasalar, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) gibi önemli merkez bankalarının para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izlerken, yurt içinde de yatırımcıların temkinli davrandığı gözlemleniyor.

Analizler ve Beklentiler

Analistler, öğleden sonra yurt içindeki veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında ise ABD'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin önemli destek seviyeleri 10.000 ve 9.900 olarak belirlenirken, direnç seviyeleri ise 10.200 ve 10.250 puanında konumlanıyor.

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