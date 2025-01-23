DOLAR
35,65 -0,02%
EURO
37,2 -0,17%
ALTIN
3.154,25 0,11%
BITCOIN
3.629.854,55 2,44%

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 artışla 10.127,21 puana ulaştı. Yatırımcılar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:13
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kazanarak 10.127,21 puana ulaştı. Saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 21,84 puan ve yüzde 0,22 artış gösteren endeks, yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam ediliyor.

Günün ilk yarısında oluşan toplam işlem hacmi ise 40,4 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 1,01 azalırken, holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

Sektör Performansları

Sektör endeksleri arasında en çok kazanan taş toprak sektörü, yüzde 3,13 değer artışı sağlarken, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine dair belirsizlikler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın yapay zeka yatırımları ile yeni yönetimin Çin'e karşı tarifeler uygulamadığına dair gelişmeler risk iştahını desteklemekte. Bu bağlamda, yatırımcıların gözleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak faiz kararına çevrildi.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, öğleden sonra yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, haftalık para ve banka istatistikleri ile yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puan direnç, 10.100 ve 10.000 seviyeleri ise destek konumunda.

Öte yandan, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor. Geçen ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında ise, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50'den 47,50'ye düşürülmüştü.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB PPK: Yurt İçi Talep, Enflasyon Düşüşünü Destekliyor
2
TCMB PPK: Dezenflasyon Süreci Güçleniyor
3
TCMB PPK: Aralık Enflasyonu Gerilerken Ocak Ayında Artış Bekleniyor
4
Hazine, Altın Tahvili ve Kira Sertifikası Satışına Çıkıyor
5
2024'te AVM Ciro Endeksi Yüzde 65 Artış Gösterdi
6
O emeklilerin beş kuruş ödemesine gerek yok! Bu şartı sağlıyorsa muaf olacak

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları