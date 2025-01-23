Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kazanarak 10.127,21 puana ulaştı. Saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 21,84 puan ve yüzde 0,22 artış gösteren endeks, yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam ediliyor.

Günün ilk yarısında oluşan toplam işlem hacmi ise 40,4 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 1,01 azalırken, holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

Sektör Performansları

Sektör endeksleri arasında en çok kazanan taş toprak sektörü, yüzde 3,13 değer artışı sağlarken, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine dair belirsizlikler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın yapay zeka yatırımları ile yeni yönetimin Çin'e karşı tarifeler uygulamadığına dair gelişmeler risk iştahını desteklemekte. Bu bağlamda, yatırımcıların gözleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak faiz kararına çevrildi.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, öğleden sonra yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, haftalık para ve banka istatistikleri ile yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puan direnç, 10.100 ve 10.000 seviyeleri ise destek konumunda.

Öte yandan, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor. Geçen ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında ise, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50'den 47,50'ye düşürülmüştü.