Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 Endeksi 9.900 Puanı Gördü

Borsa İstanbul, Düşüşle Günü Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde yüzde 0,76 oranında değer kaybederek 9.900,25 puan seviyesinden kapanış yaptı. Önceki gün kapanışına göre toplam 75,36 puan düşüş kaydedildi.

İşlem Hacmi ve Sektörel Değişimler

Bugün toplam işlem hacmi 76,5 milyar lira olarak kaydedildi. BIST 100 içinde bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi ise yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör bazında değerlendirildiğinde, en fazla kazanan sektör yüzde 2,54 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı olurken, en büyük kaybı yüzde 4,48 ile ticaret sektörü yaşadı.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından risk iştahının azaldığı gözlemlendi.

Önümüzdeki Veri Gündemi

Analistler, gelecek hafta yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi gibi önemli verilerin takip edileceğini belirtirken, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi, Japonya'da Tokyo TÜFE, Çin'de sanayi karları, ve okuyucuların ilgisini çekecek Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) gibi birçok verinin açıklanacağını vurguladı. Teknik açıdan ise BIST 100 endeksindeki destek seviyeleri 9.900 ve 9.700 puanlar olarak belirlenirken, direnç seviyeleri ise 10.000 ve 10.150 puan seviyelerinde bulundu.