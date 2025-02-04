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Borsa İstanbul Günü Yükselişle Kapattı: BIST 100 Endeksi 9.807,10 Puan

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,33 artışla 9.807,10 puandan tamamladı. Bankacılık ve holding endeksleri değer kazandı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 18:16
Borsa İstanbul Günü Yükselişle Kapattı: BIST 100 Endeksi 9.807,10 Puan

Borsa İstanbul'da Yükseliş Trendi Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kazanarak 9.807,10 puan ile kapattı. Bu, önceki kapanışa göre 32,70 puanlık bir artışı ifade ediyor.

İşlem Hacmi ve Sektör Raporu

Günün toplam işlem hacmi 102,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,22 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,18 artış gösterdi. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 4,43 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybeden yüzde 2,98 ile ulaştırma sektörü oldu.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı yüzde 10'luk ilave gümrük vergisi haberleri, risk iştahını olumsuz etkileyerek karışık bir seyir izlenmesine neden oldu.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ADP istihdam raporu, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD ile Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini belirtti. BIST 100 endeksi için 9.900 ve 10.000 puan seviyelerinin direnç, 9.750 ve 9.650 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu kaydedildi.

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