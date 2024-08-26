Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da Yükselişle Başlangıç

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftaya %0,74'lük bir artışla 9.739,80 puan seviyesinden giriş yaptı. Açılışta önceki kapanışa göre 71,70 puan ve %0,74 artış görüldü.

Sektör Endekslerindeki Değişimler

Bankacılık endeksi %0,93 ve holding endeksi %0,58 değer kazanırken, sektörler arasında en fazla kazandıran alan %1,45'artışla spor sektörü oldu. Tek kaybettiren sektör ise %0,01 ile turizm oldu.

Piyasalardaki Genel Durum

Cuma günü Borsa İstanbul'un, aşağı yönlü bir hareketle %2,55 değer kaybıyla işleme kapandığı g görüldü ve 9.668,10 puan seviyesinde günü tamamlandı. Küresel piyasalar, yoğun bir makroekonomik takvimin beklenmesi nedeniyle haftaya temkinli başladı.

Fed Başkanının Açıklamaları

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda, sürekliliği sağlamak amacıyla yüksek politika faizlerini düşürmek için uygun bir zamanın geldiğini açıkladı. Powell, "Faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, gelen verilere ve gelişen duruma bağlı olacaktır," dedi.

Enflasyon Rakamları ve Piyasa Beklentileri

Powell, enflasyonun %2 hedefine yakın olduğuna ve buna ilişkin güveninin arttığına dikkati çekti. Para piyasalarında yapılan değerlendirmelere göre, Fed'in önümüzdeki ay 25 baz puan faiz indirimi yapması oldukça muhtemel görünüyor. Ayrıca, 50 baz puanlık bir indirim olasılığı da gündemde.

Bugünün Ekonomik Verileri

Analistler, bu haftanın önemli ekonomik verilerini takip edeceklerini belirtiyor. Yurt içinde kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi gibi verilere odaklanılacak. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 9.750 ve 9.900 puanı direnç, 9.600 ve 9.500 puanı ise destek seviyeleri olarak değerlendiriliyor.