Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı

BIST 100 endeksi, haftaya %0,74 artışla 9.739,80 puandan start aldı. Sektörlerdeki değişimler dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 09:59
Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da Yükselişle Başlangıç

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftaya %0,74'lük bir artışla 9.739,80 puan seviyesinden giriş yaptı. Açılışta önceki kapanışa göre 71,70 puan ve %0,74 artış görüldü.

Sektör Endekslerindeki Değişimler

Bankacılık endeksi %0,93 ve holding endeksi %0,58 değer kazanırken, sektörler arasında en fazla kazandıran alan %1,45'artışla spor sektörü oldu. Tek kaybettiren sektör ise %0,01 ile turizm oldu.

Piyasalardaki Genel Durum

Cuma günü Borsa İstanbul'un, aşağı yönlü bir hareketle %2,55 değer kaybıyla işleme kapandığı g görüldü ve 9.668,10 puan seviyesinde günü tamamlandı. Küresel piyasalar, yoğun bir makroekonomik takvimin beklenmesi nedeniyle haftaya temkinli başladı.

Fed Başkanının Açıklamaları

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda, sürekliliği sağlamak amacıyla yüksek politika faizlerini düşürmek için uygun bir zamanın geldiğini açıkladı. Powell, "Faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, gelen verilere ve gelişen duruma bağlı olacaktır," dedi.

Enflasyon Rakamları ve Piyasa Beklentileri

Powell, enflasyonun %2 hedefine yakın olduğuna ve buna ilişkin güveninin arttığına dikkati çekti. Para piyasalarında yapılan değerlendirmelere göre, Fed'in önümüzdeki ay 25 baz puan faiz indirimi yapması oldukça muhtemel görünüyor. Ayrıca, 50 baz puanlık bir indirim olasılığı da gündemde.

Bugünün Ekonomik Verileri

Analistler, bu haftanın önemli ekonomik verilerini takip edeceklerini belirtiyor. Yurt içinde kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi gibi verilere odaklanılacak. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 9.750 ve 9.900 puanı direnç, 9.600 ve 9.500 puanı ise destek seviyeleri olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!